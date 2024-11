Аварията в Гояния през 1987 г: Как един радиоактивен „метален скрап“ замърси града

П рез 1987 г. в Гояния, Бразилия, се разиграва ужасна авария, при която е изоставена радиоактивна капсула. По-късно хора намират това, което смятат за скрап, и го продават, като започват поредица от събития, които водят до проверка на над 112 000 жители за радиоактивно замърсяване и смъртта на четирима души.

Аварията в Гояния започва, когато частен институт за лъчетерапия премества помещения и оставя част от оборудването. Това е бил апарат за телетерапия с цезий-137 и нещо, за което по лиценз е трябвало властите да бъдат информирани, но от института не са го направили.

Радиоактивното оборудване остава на място по време на разрушаването на помещенията, където по-късно е открито от двама души, които смятат, че може да има някаква стойност за скрап. Без да осъзнават какво ще вземат, те отнесли парчето метал вкъщи и се опитали да го разглобят, като в крайна сметка разкрили смъртоносното му съдържание.

