Радиация и подводен океан: НАСА ще изпрати космически кораб на спътника на Юпитер

Н АСА одобри този понеделник изпращането на космически кораб на нова мисия - до мистериозния спътник на Юпитер, Европа. Решението дойде след щателни тестове дали технологията ще може да издържи на интензивната радиация там.

Въпроси относно надеждността на транзисторите на космическия кораб Europa Clipper възникнаха по-рано тази година, след като подобни проблеми се появиха другаде. С очертаването на тесния прозорец за изстрелване НАСА проведе тестове, за да провери дали електронните части могат да оцелеят по време на мисията на стойност от $5 милиарда.

Our upcoming mission to investigate the habitability of Jupiter's moon Europa now has a formal name: Europa Clipper: https://t.co/IQGJS77MIp pic.twitter.com/7KwNidMzoV