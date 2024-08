Черна гъба "лекува" Чернобил, като абсорбира ядрената радиация

Н а 26 април 1986 г. светът стана свидетел на една от най-катастрофалните ядрени катастрофи в историята. В Чернобилската атомна електроцентрала в Украйна избухна катастрофална експлозия и пожар, при които в атмосферата се изхвърлят големи количества радиоактивни частици. Това бедствие води до евакуацията на над 100 000 души и оставя 30-километрова зона на изключване около централата, която до голяма степен остава необитаема и до днес.

Последиците от аварията в Чернобил са обект на задълбочени проучвания и изследвания.

Учените са особено заинтересовани да разберат как животът може да се запази в такава силно радиоактивна среда. През годините са открити различни форми на живот, които процъфтяват в зоната на изключване, включително растения, животни и микроорганизми. Сред тях особено интересно откритие е направено през 1991 г. от екип изследователи, ръководен от д-р Екатерина Дадачова.

Nature heals itself. That's the only Almighty.



A Black fungus is healing Chernobyl by absorbing nuclear radiation! https://t.co/MoKNIkY2Ss