АП уволни репортер, съобщил, че Русия е нанесла ракетен удар по Полша

А генция Асошиейтед прес уволни репортер, отразяващ въпроси, свързани с националната сигурност, който предал погрешно информация за ракетния удар в Полша миналата седмица, което доведе до широко разпространена, но неточна новина, създаваща впечатление, че Русия е отговорна за инцидента.

35-годишният Джеймс Лапорта е бил уволнен след кратко разследване, потвърдиха хора от новинарската организация пред в. "Вашингтон пост".

SCOOP: The @AP has fired reporter Jim LaPorta, one of the two bylines on a retracted report last week alleging Russian missiles landed in NATO member Poland. The report relied a single anonymous source, a violation of AP's policy.



w/@LachCartwright:https://t.co/h5EBwt7TTX