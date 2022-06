US дипломат: Браво на Лавров за целувката на смъртта за Отворени Балкани

К акто трябва да благодарим на Владимир Путин, че вдъхна живот на НАТО, така трябва да кажем браво и на Сергей Лавров, че даде целувката на смъртта на инициативата Отворени Балкани, заяви американският дипломат Едуард Джоузеф, специалист по въпросите на Балканите и професор в университета "Джонс Хопкинс" във Вашингтон, съобщава сръбският вестник "Данас".

Така проф. Джоузеф коментира в Twitter вчерашното послание на руския външен министър Сергей Лавров, че Русия подкрепя Отворени Балкани и че съжалява, че няма да има възможност да изрази лично подкрепата си на Белград.

Лавров каза, че "очевидно ръководителите в Брюксел не са поискали да потвърдим руската позиция и по въпросите за Косово, Босна и Херцеговина, да изразим подкрепа за инициативата на Белград Отворени Балкани и да разговаряме за интересите за оздравяване на отношенията между страните в региона".

1/ Just as thanks go to #Putin for injecting life into @NATO, kudos to #SergeyLavrov for giving the kiss of death today to #OpenBalkan. This #Trump Administration brainchild advances the agenda of #Russia’s strategic partner in the region, #Serbia, under @avucic. 🧵