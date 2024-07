Ураганът "Берил" взе жертва, опустоши Гренада и се движи с 261 км/ч

Н ай-малко един човек е загинал след урагана "Берил", който опустоши Гренада, съобщи снощи премиерът на югоизточната карибска островна държава Дийкън Мичъл, цитиран от ДПА.

#Beryl becomes the earliest cat 5 hurricane on record! pic.twitter.com/zVs52UWnty

Вчера сутринта "Берил" достигна сушата като ураган от категория 4, но оттогава категорията му е повишена до категория 5, определяна като "потенциално катастрофална", съобщи късно снощи Националният център на САЩ по ураганите.

Ветровете в "Берил" достигат максимална скорост от 261 км/ч. Очаква се той "да донесе животозастрашаващи ветрове и буреносни вълни в Ямайка по-късно тази седмица", се казва в препоръка на Националния център.

Според експерти никога досега в региона не е регистриран ураган с такава сила толкова рано през годината. Ураганът донесе разрушения в градовете Кариаку и Малка Мартиника в Гренада, като нанесе щети на много домове, заяви премиерът на брифинг. Прекъснати са електропроводи и комуникациите между островите са затруднени, добави той.

Досега има информация за един загинал, в резултат на падането на дърво върху къща, уточни Мичъл.

Hurricane #Beryl Advisory 14A: Category 5 Beryl Still Intensifying in the Southeastern Caribbean. Expected to Bring Life-Threatening Winds and Storm Surge To Jamaica Later This Week. https://t.co/tW4KeGe9uJ