Ураганът Берил: "Изключително опасна" буря от четвърта кагегория приближава югоизточните Кариби

"Изключително опасна" буря се приближава към югоизточната част на Карибския басейн на фона на спешни призиви от страна на правителствени служители към хората да се подготвят.

Предупрежденията за бури са в сила за югоизточните карибски острови, тъй като ураганът "Берил" бързо се превърна в буря от категория 4 в неделя, засилвайки се с "нечувана" скорост за това време на годината, заяви специалистът по ураганите и бурите Майкъл Лоури.

Късно в неделя сутринта разузнавателният самолет на Националния център по ураганите (NHC) съобщи, че "Берил" има максимални постоянни ветрове от над 200 км/ч с по-силни пориви, което повиши скорошната категория 3 до ураган от категория 4, който се класифицира като ураган с ветрове между 200 и 250 км/ч, които могат да причинят "катастрофални щети", според Националната метеорологична служба (NWS).

Директорът на NHC Майкъл Бренън заяви, че е "доста необичайно" буря да се превърне от тропическа депресия в голям ураган толкова бързо и "много, много необичайно" голям ураган да се появи толкова рано през сезона.

Последната препоръка на NHC предупреждава, че "изключително опасният" "Берил" ще донесе "животозастрашаващи ветрове и бурни вълни" на Наветрените острови, включително Барбадос, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадинските острови, Гренада и Тобаго, в началото на понеделник.

По подобен начин Лоури сподели, че "скоростта, с която "Берил" се е засилил, е нечувана за това време на годината, като максималните ветрове са се увеличили със 105 км/ч за 24 часа, което почти удвоява прага за бързо засилване, определян като увеличение на ветровете с поне 56 км/ч за 24 часа".

Update: 11:35 AM AST Sunday - Reconnaissance aircraft find #Beryl has strengthen into an extremely dangerous category 4 hurricane with maximum winds of 130 mph. Life-threatening winds and storm surge expected in the Windward Islands beginning early Monday morning. Latest at… pic.twitter.com/CUNFkVl8Iv

Той заяви пред Newsweek, че "сега "Берил" е най-ранният ураган от категория 4, регистриран някога в Атлантическия океан, като записите са отпреди 174 години. Най-ранният ураган от категория 4 в Атлантическия океан, който сме наблюдавали преди "Берил", е ураганът Денис на 8 юли 2005 г."

Лоури добави, че "обичайната дата на първия голям ураган (категория 3 или по-силен) е 1 септември, така че "Берил" изпреварва графика с цели два месеца."

Очаква се ураганът "Берил" да удари Наветрените острови в понеделник сутринта.

Предупреждения за ураган са в сила за Барбадос, Сейнт Лусия, Гренада, Тобаго и Сейнт Винсент и Гренадини.

Ураганът "Берил"

През юни започва сезонът на ураганите в Атлантическия океан, но обикновено се наблюдават по-малко и по-слаби бури. "Берил" е втората именувана буря, която се формира в Атлантическия океан тази година. Според NOAA данните от 1851 до 2022 г. показват, че само 6% от тропическите бури в Атлантическия басейн са възникнали през юни.

Бренън заяви, че ранното появяване на такава силна буря като "Берил" "предвещава и съответства на очакванията за много тежък сезон". Той каза, че NHC "прогнозира от 17 до 25 именни бури, от 8 до 13 урагана, от 4 до 7 големи урагана".

Лоури каза: "При сегашната си траектория "Берил" ще бъде най-силният ураган, който ще засегне тази част на Наветрените острови след "Иван" през 2004 г., и вероятно най-силният ураган в историята, който ще засегне най-южните Наветрени острови." Ураганът "Иван" беше буря от категория 3 в региона, която в крайна сметка се превърна в категория 5."

Очаква се "Берил" да премине южно от Барбадос в началото на понеделник и след това да се насочи към Карибско море като голям ураган по пътя към Ямайка.

Учените прогнозират, че до средата на седмицата той да отслабне, но все пак да остане ураган, докато се насочва към Мексико.

Ураганът "Иван" през 2004 г. беше последният най-силен ураган, който удари югоизточната част на Карибския басейн, като причини катастрофални щети в Гренада като буря от категория 3.

NHC прогнозира, че "Берил" ще "предизвика валежи от 7 до 14 см в Барбадос и Подветрените острови през нощта на неделя срещу понеделник. Тези валежи могат да предизвикат внезапни наводнения в уязвимите райони".

Лоури обяснява невероятната сила и ранния характер на бурята със "забележително зрял модел на горната част на въздуха", който "Берил" среща над рекордно топли води.

Той също така подчерта значението на по-топлите води в региона за развитието на урагана: "Рекордната топлина се простира и доста под повърхността на океана, с изключително дълбок резервоар от океанска топлина, напомнящ за края на август и септември, когато наблюдаваме някои от най-мощните урагани. Няма съмнение, че рекордното затопляне на океана има основен принос за рекордната интензивност на "Берил"."

This is unreal. Hurricane Beryl continues to defy all know logic, now becoming the first June Category 4 hurricane ever recorded in the Atlantic Basin. I can't even stress enough just how completely absurd that storm is. pic.twitter.com/qTuU4H5jlJ