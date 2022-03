Орбан: ЕС няма да санкционира руски газ или петрол

Е вропейският съюз (ЕС) няма да налага санкции на руския газ или петрол, каза унгарският премиер Виктор Орбан във видеообръщение, публикувано на страницата му във "Фейсбук", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Hungary PM Orban says EU will not sanction Russian gas or oil https://t.co/QPB9pYh2X2 pic.twitter.com/lyIm890byy