Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

У нгария търси сътрудничество с Чехия и Словакия за формиране на съюз в Европейския съюз, скептичен към Украйна, съобщи високопоставен политически съветник на унгарския премиер Виктор Орбан пред Politico .

Орбан се надява да обедини усилия с Андрей Бабиш, чието дяснопопулистко движение спечели скорошните парламентарни избори в Чехия, както и със словашкия премиер Роберт Фицо, за да координират позиции преди срещите на лидерите на ЕС, включително чрез предварителни обсъждания, каза съветникът.

Въпреки че създаването на твърд политически съюз все още е далеч, неговото формиране би могло значително да възпрепятства усилията на ЕС да подкрепя Украйна финансово и военно.

"Мисля, че това ще се случи, ще става все по-видимо", каза политическият директор на премиера, Балаж Орбан, когато бе попитан за потенциала на съюз, скептичен към Украйна, да започне да действа като блок в Европейския съвет.

"Това работеше много добре по време на миграционната криза. Така можехме да устоим", добави той, визирайки т.нар. Вишеградска четворка (геополитическо обединение - бел.ред.), включваща Унгария, Чехия, Словакия и Полша, по време на управлението на евроскептичната партия "Право и справедливост" в Полша след 2015 г.

Тогавашният полски премиер Матеуш Моравецки водеше Алианса като най-голям негов член, като групата "В4" насърчаваше политики, ориентирани към семейството, поддържаше силни външни граници на ЕС и се противопоставяше на задължителното преместване на мигранти между държавите членки.

Вишеградската четворка се разпадна след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, тъй като Полша застана на твърда позиция спрямо Москва, а Унгария зае противоположна позиция.

Новият Вишеградски съюз би имал три, а не четири членове. Настоящият центристко-десен премиер на Полша, Доналд Туск, е твърдо проукраински и е малко вероятно да се включи в какъвто и да е съюз с Орбан.

Фицо и Бабиш обаче споделят възгледите на унгарския лидер относно Украйна, призовавайки за диалог с Москва, вместо икономически натиск. Бабиш е критикуван за публичния си скептицизъм към предоставянето на допълнителна европейска помощ за Киев, като настоящият чешки външен министър предупреди, че Бабиш би действал като "марионетка" на Орбан на масата на Европейския съвет.

Въпреки това може да отнеме време, докато някаква версия на Вишеградския алианс се формира отново. Въпреки че бе преизбран за премиер на Словакия през 2023 г., Фицо все още не е сключил официален съюз с унгарския лидер по конкретни политики. Бабиш също все още не е сформирал правителство след скорошната изборна победа на партията му.

Hungary is looking to join forces with Czechia and Slovakia to form a Ukraine-skeptic alliance in the EU, a top political adviser to Hungarian Prime Minister Viktor Orbán told POLITICO. https://t.co/IcuE6OPSDP — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 28, 2025

Извън Вишеградската тройка

Стремежът на Унгария към политически съюзи в Брюксел надхвърля Европейския съвет, отбеляза Балаж Орбан.

Партията на унгарския премиер Фидес, част от крайнодясната група "Патриоти за Европа", може да разшири партньорствата си в Европейския парламент, посочи той, като назова групата на десните Европейски консерватори и реформисти, крайнодясната група "Европа на суверенните нации" и "някои леви групи" като потенциални съюзници.

Основни партии като центристко-дясната "Европейска народна партия" биха могли рано или късно да се обърнат срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, разрушавайки центристкото мнозинство, което подкрепяше преизбирането ѝ, отбеляза съветникът.

"Тази реконструкция на[Вишеградската четворка продължава. Имаме третата по големина парламентарна фракция в Европа. Имаме мрежа от мозъчни тръстове, която е широко застъпена тук в Брюксел, и има и трансатлантическа връзка. Търсим партньори и съюзници по всяка тема", каза той.

Мозъчният тръст Mathias Corvinus Collegium, финансиран основно от съюзници на унгарския лидер и председателстван от Балаж Орбан, е разширил присъствието си в Брюксел от създаването си през 2022 г.

Унгарският премиер, на власт през последните 15 години, ще се изправи пред изборна битка следващата година. Лидерът на опозицията Пейтър Маджар и партията му "Тиса" в момента са по-популярни от Фидес според Politico.

Пред разпад ли е Вишеградската четворка?

На въпрос за предстоящата изборна кампания съветникът каза, че тя ще бъде "трудна, както винаги", като обвини Брюксел за това, което нарече "организирани и координирани усилия за изтласкване на унгарското правителство", включително "политическа подкрепа за опозицията".

Европейската комисия заявява, че мерките за задържане на средства за Унгария произтичат от непокорството на Будапеща спрямо законите на ЕС, а не от политическа програма.

На въпрос дали Будапеща продължава да подкрепя унгарския комисар по здравеопазването Оливър Варели, за когото медиите съобщават, че е участвал във вербуването на шпиони в институциите на ЕС, Орбан заяви, че комисарят "свършва отлична работа".

"Това са просто въпроси, използвани, за да се изкара Унгария като страна, която не е лоялна към институциите", добави той. "Искаме да сме вътре. Ние сме част от клуба."