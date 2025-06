Украйна свали руски изтребител Су-35 в Курска област

У краинските военновъздушни сили са свалили руски изтребител Су-35 днес сутринта, съобщи украинската армия, предаде Ройтерс.

"Тази сутрин, на 7 юни 2025 г., в резултат на успешна операция на военновъздушните сили на Курското направление беше свален руски изтребител Су-35“, съобщиха украинските военни в приложението "Teлеграм".

Shot down 🇷🇺 Su-35S jet



Geo: somewhere in the Kursk region



Source: https://t.co/mbNFNEF9b6#UkraineWar #UkraineFrontLines #warfootage #lost_warinua pic.twitter.com/LYEp7o4ZJe