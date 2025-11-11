Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Н ационалното бюро за борба с корупцията в Украйна (НАБУ) съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергийния сектор, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара, предаде "Ройтерс".

Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията.

Украйна, която се стреми към членство в ЕС, е подложена на натиск да предприеме решителни действия срещу корупцията. Освен това Киев търси финансова подкрепа от западните си партньори, докато се бори с масираните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Задържаха украински заместник-министър докато взима подкуп

Корупция в енергийния сектор е особено болезнена тема за украинското население, което ежедневно е изложено на продължителни спирания на тока още преди настъпването на студените зимни месеци.

НАБУ заяви, че е задържала петима заподозрени и е идентифицирала още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни предприятия, по-специално в ядрената агенция "Енергоатом". В изявлението на антикорупционната служба не се посочва името на никой от уличените участници в схемата.

Запознато лице заяви пред "Ройтерс", че заподозреният, сочен от НАБУ като главен организатор, е Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски.

Засега Миндич не е отговорил на молбата ѝ за коментар, изпратена до продуцентската компания "Студио Квартал 95". Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си на комик, преди да спечели президентските избори през 2019 г.

Украйна разкри голяма корупционна схема с военни дронове

Другите разследвани лица са бивш съветник на енергийния министър, ръководителят на отдела за сигурност на "Енергоатом" и четирима "административни" служители. По-късно НАБУ посочи, че един от заподозрените е бивш вицепремиер.

Украинското министерство на правосъдието днес съобщи, че ръководителят на ведомството Герман Галущенко, който по-рано заемаше поста енергиен министър, е бил обект на разследване. От съобщението не става ясно дали става дума за разследването на НАБУ. В аудиозапис, разпространен от НАБУ, се чува как Галущенко разговаря с някои от заподозрените по делото.

Конфискуваха злато и милиони долари от украински министър

Галущенко не отговори веднага на молбата на британската новинарска агенция за коментар.

Независимият правоприлагащ орган НАБУ съобщи вчера за разследването, което е отнело над 15 месеца и е включвало над 70 обиска из цялата страна.