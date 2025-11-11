Свят

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си

11 ноември 2025, 23:29
Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан
Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?
Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп
Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)

Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)
Русия и Украйна си размениха мощни удари

Русия и Украйна си размениха мощни удари
Край на бюджетната парализа в САЩ

Край на бюджетната парализа в САЩ
Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?
Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Н ационалното бюро за борба с корупцията в Украйна (НАБУ) съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергийния сектор, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара, предаде "Ройтерс".

Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията.

Украйна, която се стреми към членство в ЕС, е подложена на натиск да предприеме решителни действия срещу корупцията. Освен това Киев търси финансова подкрепа от западните си партньори, докато се бори с масираните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Задържаха украински заместник-министър докато взима подкуп

Корупция в енергийния сектор е особено болезнена тема за украинското население, което ежедневно е изложено на продължителни спирания на тока още преди настъпването на студените зимни месеци.

НАБУ заяви, че е задържала петима заподозрени и е идентифицирала още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни предприятия, по-специално в ядрената агенция "Енергоатом". В изявлението на антикорупционната служба не се посочва името на никой от уличените участници в схемата.

Запознато лице заяви пред "Ройтерс", че заподозреният, сочен от НАБУ като главен организатор, е Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски.

Засега Миндич не е отговорил на молбата ѝ за коментар, изпратена до продуцентската компания "Студио Квартал 95". Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си на комик, преди да спечели президентските избори през 2019 г.

Украйна разкри голяма корупционна схема с военни дронове

Другите разследвани лица са бивш съветник на енергийния министър, ръководителят на отдела за сигурност на "Енергоатом" и четирима "административни" служители. По-късно НАБУ посочи, че един от заподозрените е бивш вицепремиер.

Украинското министерство на правосъдието днес съобщи, че ръководителят на ведомството Герман Галущенко, който по-рано заемаше поста енергиен министър, е бил обект на разследване. От съобщението не става ясно дали става дума за разследването на НАБУ. В аудиозапис, разпространен от НАБУ, се чува как Галущенко разговаря с някои от заподозрените по делото.

Конфискуваха злато и милиони долари от украински министър

Галущенко не отговори веднага на молбата на британската новинарска агенция за коментар.

Независимият правоприлагащ орган НАБУ съобщи вчера за разследването, което е отнело над 15 месеца и е включвало над 70 обиска из цялата страна. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Корупция в Украйна Енергиен сектор НАБУ Пране на пари
Последвайте ни
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

pariteni.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 17 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 17 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 17 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 17 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

България Преди 1 час

Службата осъди действията на шофьор, защото не реагирал на специалния режим на движение

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

България Преди 4 часа

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

България Преди 5 часа

България получи 438,6 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Хванаха деца, продвали дрога в Горна Оряховица

Хванаха деца, продвали дрога в Горна Оряховица

България Преди 6 часа

Днес на двамата непълнолетни са повдигнати обвинения

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

Любопитно Преди 6 часа

Разгледй офертите в статията

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 6 часа

Емоционални реакции ще съпътстват трудното решение

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Свят Преди 6 часа

"Светът не трябва да стои безучастен, докато Иран заглушава своите шампиони“

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Свят Преди 6 часа

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

България Преди 7 часа

"В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства"

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо в центъра на скандал с неплатена хотелска сметка - ето какво се случи

Свят Преди 7 часа

Португалският треньор е обвинен, че е напуснал Турция, оставяйки след себе си неплатена сметка от близо 750 хиляди евро в луксозен хотел в Истанбул

Спорът между BBC и Тръмп не можеше да дойде в по-лош момент

Спорът между BBC и Тръмп не можеше да дойде в по-лош момент

Свят Преди 7 часа

Британската обществена телевизия предстои да преговаря с правителството на Обединеното кралство за подновяване на своята харта

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

България Преди 7 часа

Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Свят Преди 7 часа

И двата електропровода към централата са възстановени

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Свят Преди 7 часа

Посолството на Москва в Лондон заяви, че "идеологическата догма е заменила журналистическата етика" в корпорацията

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Любопитно Преди 7 часа

Принцесата на Уелс почете паметта на героите в трогателна служба във Великобритания

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

България Преди 8 часа

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Роксана: Всяка втора бременна жена прави същата грешка като Стефани и пуши! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ромина Тасевска смени цвета на косата (СНИМКИ)

Edna.bg

Апоел разгроми Баскония в София и оглави Евролигата (снимки)

Gong.bg

Меси: Напускането на Барселона беше странно, не беше така, както исках

Gong.bg

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Nova.bg

Опасна ситуация на пътя с кортеж на НСО, в който пътувал президентът на Ливан

Nova.bg