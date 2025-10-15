Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Ш ведската армия заяви, че следи руска подводница, навлязла по-рано в Балтийско море. Става въпрос за "рутинна операция", която Швеция провежда в сътрудничество с военните си съюзници, предаде "Франс прес".

"Руска подводница влезе в Балтийско море вчера", се казва в изявление на шведските въоръжени сили.

Швеция търси руска подводница, Москва отрича

"Изтребители и военни кораби на въоръжените сили са забелязали подводницата в Категат (проливът между Дания и Швеция - бел. ред.) и в момента я проследяват“, посочват от шведската армия.

Напрежението в Балтийско море значително се засили, откакто руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г.

Швеция прехвана руски самолети над Балтийско море

През януари шведският премиер Улф Кристершон заяви, че Швеция не е във война, но не е и в мир. Страната сложи край на два века военен неутралитет, като се присъедини към НАТО през 2024 г.

По думите на Кристершон целият регион на Балтийско море е обект на "хибридни атаки".