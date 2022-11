Украйна получи ново оръжие, с което да парира атаките на Русия

У крайна обяви днес, че е получила от САЩ, Испания и Норвегия нови системи за противовъздушна отбрана, предназначени да парират масираните ракетни атаки, извършвани от Русия срещу украинската критична инфраструктура, предаде БТА.

„Системите за противовъздушна отбрана "НЕЙСАМС" и "Аспид" пристигнаха в Украйна! Тези оръжия значително ще укрепят украинската армия и ще направят нашето небе по-безопасно“, написа в Туитър украинският министър на отбраната Олексий Резников.

"Ще продължим да сваляме вражеските оръжия, които ни атакуват. Благодарение на нашите партньори Норвегия, Испания и САЩ", добави той.

Украйна от седмици настоява пред своите западни съюзници за доставки на модерни системи за противовъздушна отбрана, след като Русия започна целенасочено да разрушава цивилна инфраструктура, причинявайки масови прекъсвания на електроснабдяването и водоснабдяването.

