Украйна отложи местни избори заради войната

В ърховната рада на Украйна прие резолюция, която осигурява непрекъснатостта на представителните органи на местното самоуправление предвид условията на военната агресия от страна на Русия, предаде Укринформ.

Документът гласи, че организацията подготовката и провеждането на местните избори в съответствие с националното законодателство и европейските стандарти за демократически избори са невъзможни в условията на агресията на Руската федерация срещу Украйна и предвид обявеното военно положение в страната.

🇺🇦 No more local elections in Ukraine!



The Ukrainian Parliament adopted a resolution prohibiting local elections during martial law (doesn't change the fact that martial law is being extended every two/three months)



Regional officials will be able to continue working without… pic.twitter.com/urPyydhEwM — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 8, 2025

Същевременно парламентарната резолюция подчертава стабилното функциониране на органите на местната власт и упражняването на правомощията им съобразно конституцията и законите на Украйна.

Съгласно документа кметовете, общинските и градски съветници и областните съвети ще останат на власт до провеждането на избори след войната с Русия.

An important decision by the Parliament of Ukraine. We adopted the resolution on the continuity of the functioning of local self-government bodies under conditions of Russian military aggression.



This resolution ensures the principle of continuity of governance at the local… pic.twitter.com/eTwtDKYIip — Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) October 8, 2025

Президентът на Украйна Володимир Зеленски беше заявил по време на среща с Доналд Тръмп по-рано през годината, че е готов да проведе избори след края на руско-украинския конфликт.

Според украинската конституция държавата трябваше да проведе местни избори на 26 октомври, пет години след изборите през 2020 г. Това би имало отношение към мандата на кмета на Киев Виталий Кличко, който е на този пост от 2014 г. Поради военното положение в страната редовните парламентарни избори през октомври 2023 г. и президентските избори през март 2024 г. бяха отменени. Това дава повод Русия да поставя под съмнение легитимността на Володимир Зеленски, посочва ДПА.