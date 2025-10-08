Свят

Украйна отложи местни избори заради войната

Кметовете, общинските и градски съветници и областните съвети ще останат на власт до провеждането на избори след войната с Русия

8 октомври 2025, 18:35

"Хамас" и Израел си размениха списъци - заложници срещу палестински затворници
Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви

Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви
Силен средиземноморски циклон удари Гърция

Силен средиземноморски циклон удари Гърция
Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници

Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници
ЕП подкрепи забраната на етикетите

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни
Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него
Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона
За съучастничество в

За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд

В ърховната рада на Украйна прие резолюция, която осигурява непрекъснатостта на представителните органи на местното самоуправление предвид условията на военната агресия от страна на Русия, предаде Укринформ.

Документът гласи, че организацията подготовката и провеждането на местните избори в съответствие с националното законодателство и европейските стандарти за демократически избори са невъзможни в условията на агресията на Руската федерация срещу Украйна и предвид обявеното военно положение в страната.

Същевременно парламентарната резолюция подчертава стабилното функциониране на органите на местната власт и упражняването на правомощията им съобразно конституцията и законите на Украйна.

Съгласно документа кметовете, общинските и градски съветници и областните съвети ще останат на власт до провеждането на избори след войната с Русия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски беше заявил по време на среща с Доналд Тръмп по-рано през годината, че е готов да проведе избори след края на руско-украинския конфликт.

Според украинската конституция държавата трябваше да проведе местни избори на 26 октомври, пет години след изборите през 2020 г. Това би имало отношение към мандата на кмета на Киев Виталий Кличко, който е на този пост от 2014 г. Поради военното положение в страната редовните парламентарни избори през октомври 2023 г. и президентските избори през март 2024 г. бяха отменени. Това дава повод Русия да поставя под съмнение легитимността на Володимир Зеленски, посочва ДПА.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Украйна Военно положение Избори Володимир Зеленски Върховна рада Руска агресия Местно самоуправление Непрекъснатост на властта Легитимност Кметове
Последвайте ни

По темата

Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас

Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас

Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем

Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем

Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

Джоан Кенеди почина на 89 години

Джоан Кенеди почина на 89 години

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Движението през Прохода на Републиката е възстановено

Движението през Прохода на Републиката е възстановено

България Преди 1 час

Все още е временно ограничено движението по пътя от Велико Търново към Арбанаси

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Любопитно Преди 1 час

Нетното богатство на Роналдо възлиза на 1,4 милиарда долара

Кметът на район "Слатина" предлага помощ за кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

Кметът на район "Слатина" предлага помощ за кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 2 часа

Георги Илиев е изпратил писмо до кмета на София Васил Терзиев, в което го уведомява каква помощ може да предостави районната администрация

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Свят Преди 2 часа

Евентуалната поява на американски крилати ракети "Томахок" в Украйна би означавало "качествена" промяна на ситуацията

Снимката е илюстративна

ЕС обсъжда чат контрола: Ще следят ли нашите лични съобщения?

Свят Преди 2 часа

Европейските власти смятат, че предложеният текст би създал "непропорционално" голяма заплаха за неприкосновеността на личния живот

Луксозните ястия на френските аристократи: Разкош на фона на глада

Луксозните ястия на френските аристократи: Разкош на фона на глада

Любопитно Преди 2 часа

От варени трюфели, до стриди и пиле в гайда - любимите храни във Версай

<p>НС прие промени, с които се въвежда &quot;Добродетели и религия&quot; в училище</p>

На първо четене: НС прие промени, с които се въвежда "Добродетели и религия" в училище

България Преди 3 часа

Новият предмет от задължителните учебни часове е насочен към формиране на устойчива нравствена култура, морална преценка и разбиране на различни гледни точки

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Любопитно Преди 3 часа

Бившите съпрузи се събраха отново в понеделник вечер в Ню Йорк за премиерата на новия си филм „Целувката на жената-паяк“

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Кое племе ще попадне в капана на номинациите?

"Заключват, бият, изнасилват": Секс туризмът в Майорка

"Заключват, бият, изнасилват": Секс туризмът в Майорка

Свят Преди 3 часа

Испанският остров Майорка е райско кътче, което привлича хиляди

<p>От Тръмп до Стармър: Прическите на политици крият тайни послания</p>

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

Свят Преди 3 часа

Има тънка линия между доброто поддържане и това да изглеждаш, сякаш прекарваш твърде много време в салона и твърде малко в Сената или Камарата

Германската полиция получи правомощия да прихваща и сваля дронове

Германската полиция получи правомощия да прихваща и сваля дронове

Свят Преди 4 часа

Германия се учи на съвременни методи за защита от дронове от своите съюзници Израел и Украйна

Снимката е илюстративна

Има пет начина да накажем Русия, твърди бивш разузнавач

Свят Преди 4 часа

От дронови атаки до „сенчестия флот“ – Европа трябва да наложи реални разходи на Кремъл, използвайки законни, бързи и видими действия, преди ситуацията да излезе от контрол

<p>Грандиозното пристигане на крал Мсвати III взриви социалните мрежи</p>

15 съпруги и 30 деца: Грандиозното пристигане на крал Мсвати III отново разпали мрежите

Любопитно Преди 4 часа

Въпреки че кадрите не са нови, реакцията към тях е много актуална

Спасиха чужденец от покрива на потънал бус в Русе

Спасиха чужденец от покрива на потънал бус в Русе

България Преди 4 часа

Оказало се, че мъжът няма документи

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

България Преди 4 часа

След уволнението му заради общественото недоволство и протести, съдът присъди на Дамян Капов 7000 лв. за преживените душевни травми и уронено достойнство

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Меган Маркъл отново се изложи публично: Нарочно ли го прави и защо?

Edna.bg

Дъщерята на Робин Уилямс срещу AI: „Не превръщайте спомена за баща ми в съдържание

Edna.bg

Илиян Филипов: Говорих с Венци Стефанов, ако ми докаже и даде такъв човек, го гоня веднага

Gong.bg

В Ливърпул отбелязват специална дата

Gong.bg

Заради скални отломки: Затвориха участък от пътя Велико Търново – Горна Оряховица

Nova.bg

Полиция влезе в сградите на Община Несебър, РДНСК и РИОСВ-Бургас

Nova.bg