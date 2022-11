Украйна освободи Херсон, Зеленски: Щастлив съм

А рмията на Украйна влезе в ключовия южен град Херсон след изтеглянето оттам на руските сили, съобщи украинското министерство на отбраната, цитирано от БТА.

"Украйна си върна контрола над Херсон, украинските въоръжени сили влязоха в града", обявиха от украинското министерство на отбраната и призоваха руските части, останали в града: "да се предадат незабавно".

Кремъл: Херсон е част от Русия, няма промяна

"В случай на доброволен плен Украйна ви гарантира живота и безопасността. Ние спазваме Женевските конвенции, гарантираме на военнопленниците храна, медицинско обслужване и възможността за вашата размяна за войници от украинските въоръжени сили, държани в плен в Руската федерация. Безопасно е да се предадете в плен след предварително обсъждане на условията за предаване с упълномощени представители на украинското командване, като се обадите на горещата линия на "Искам да живея", се посочва в обръщение на украинското военно разузнаване към руските войници.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че петък е "исторически ден" за Украйна.

"Връщаме южната част на нашата страна, връщаме Херсон", заяви Зеленски. "Засега нашите защитници са в покрайнините на града. Още малко и ще влезем. Но специалните части вече са в града", добави той.

"Щастлив съм да видя как хората, въпреки всички заплахи, въпреки репресиите, малтретирането на окупаторите, запазиха украинските знамена, повярваха в Украйна", заяви Зеленски.

Той изрази благодарност на военните подразделения, участващи в операцията по освобождаване на Херсон "абсолютно всички, от редници до генерали, Въоръжените сили, разузнаването, Службата за сигурност на Украйна, Националната гвардия — всички, които доближиха този ден за Херсонска област".

"Окупаторите оставиха много мини и експлозиви, особено в жизненоважни съоръжения. Ще ги разчистим. Нашите защитници са следвани от полиция, сапьори, спасители, електротехници... Връщат се лекарите, комуникациите, социалните услуги... Животът се връща", каза посочи Зеленски и призова руските войници, останали в Херсон да се предадат:

"Ние гарантираме, че ще бъдете третирани в съответствие със закона и международните стандарти. А на онези руски военни, които са се маскирали в цивилни дрехи и се крият някъде, искам да кажа, че не можете да се скриете. Ние така или иначе ще ви намерим. Не се бавете".

Междувременно украинските власти призоваха хората да не се връщат по домовете си в освободените райони.

"Разбирам, че всички изпитват носталгия по дома и са нетърпеливи да се приберат възможно най-скоро. Моля ви да изчакате малко. Сега тук е твърде опасно. Има голяма вероятност врагът да обстрелва освободените селища. Освен това районът трябва да бъде проучен от експерти по експлозиви," заяви началникът на областната военна администрация на Херсон Ярослав Янушевич.

Хиляди местни жители излязоха по улиците на Херосн и посрещнаха с украински знамена и радостни възгласи освободителните войски.

В социалните мрежи пък се появиха снимки на изоставени в града от руските войски танкове и бронирани машини.

От украинското министерство на външните работи определиха днес изтеглянето на руската армия към източния бряг на река Днепър от окупираната от март Херсонска област като важна победа.

Това ще е окончателен провал за Путин

"Украйна в момента отбелязва още една важна победа. Това е доказателство, че каквото и да говори или прави Русия, Украйна ще спечели", написа в Туитър украинският външен министър Дмитро Кулеба.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX