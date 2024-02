Украйна е атакувала с дронове руския стоманодобивен завод "Новолипецк"

У крайна атакува с дронове тази нощ руския стоманодобивен завод "Новолипецк" в съвместна операция на военното разузнаване ГУР и службата за сигурност СВУ, съобщи днес украински източник, цитиран от Ройтерс.

Exactly two years since the Russian invasion into Ukraine, Ukrainian drone attack on the Novolipetsk plant, one of the largest steel plants in Russia, almost 300 km from the border. pic.twitter.com/LgbjlmVFx8