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Масирана атака с украински дронове порази петролни рафинерии в Русия

Киев порази петролни обекти в Краснодарския край и Ярославска област, Москва докладва за свалени 213 безпилотни апарата на фона на засилваща се горивна криза

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 16:07
Масирана атака с украински дронове порази петролни рафинерии в Русия
Източник: БТА/АР

Н ова масирана вълна от атаки с украински дронове нанесе сериозни удари по енергийната инфраструктура на Русия, предизвиквайки големи пожари и човешка жертва. Изминалата нощ бе белязана от разрастването на въздушната офанзива на Киев, която вече дава сериозно отражение върху вътрешния пазар на горива в Руската федерация.

Най-тежко засегнат при среднощното нападение е Краснодарският край в Южна Русия. Губернаторът на региона Вениамин Кондратиев съобщи официално в канала си в Телеграм, че в резултат на атаката е избухнал мащабен пожар в петролната рафинерия в град Славянск на Кубан. По думите му въздушното нападение е взело и една жертва. Снимки и видеокадри, разпространени от очевидци в социалните мрежи, показват огромни огнени кълба и гъст дим, обхванали петролните резервоари. Освен самото нефтопреработвателно предприятие, от отломките на свалените апарати са пострадали и няколко близки жилищни сгради, както и местната електропреносна и газопроводна мрежа. Макар обектът да не е сред най-мащабните в страната – с капацитет за преработка между 4 и 5 милиона тона суровина годишно – той има ключово значение за износа през Черно море и снабдяването на близкия окупиран полуостров Крим, поради което вече неколкократно става мишена на украинските сили.

Паралелно с удара на юг, атаки с безпилотни апарати бяха регистрирани и дълбоко във вътрешността на Русия – в Ярославска и Ивановска област, разположени на североизток от столицата Москва. Руското Министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана на страната е успяла да прихване и свали общо 213 украински дрона в рамките на нощта, което превръща операцията в една от най-мащабните от началото на конфликта.

Украинският президент Володимир Зеленски лично потвърди успешните действия на своите военни части, като обяви, че дългообхватните дронове на страната са поразили точно двете рафинерии – в Краснодарския край и Ярославска област.

„Продължаваме нашите операции, които отслабват възможностите на Русия да води тази война“, написа държавният глава в изявление в социалните мрежи. Според военни експерти, с тези системни и координирани действия Украйна постепенно успява да вземе надмощие във войната на дронове, нанасяйки болезнени удари по икономическата машина на Кремъл и предизвиквайки сериозна и акутна криза с недостиг и разпределение на горивата в редица руски региони.

Редактор: Стела Христова
Източник: Владимир Сахатчиев/БТА    
Украйна Русия дронове енергийна инфраструктура петролна рафинерия военен конфликт Краснодарски край Володимир Зеленски
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