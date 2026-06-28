Масирана атака с украински дронове порази петролни рафинерии в Русия

Н ова масирана вълна от атаки с украински дронове нанесе сериозни удари по енергийната инфраструктура на Русия, предизвиквайки големи пожари и човешка жертва. Изминалата нощ бе белязана от разрастването на въздушната офанзива на Киев, която вече дава сериозно отражение върху вътрешния пазар на горива в Руската федерация.

Атакован НПЗ в Славянске-на-Кубани



В результате атаки дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани начался пожар, сообщает ASTRA. Оперштаб Краснодарского края подтвердил атаку на завод.



В результате падения обломков в городе погиб один человек, сообщил губернатор края. На хуторе… pic.twitter.com/O36kWQ5VGF — Activatica (@Activatica) June 28, 2026

Най-тежко засегнат при среднощното нападение е Краснодарският край в Южна Русия. Губернаторът на региона Вениамин Кондратиев съобщи официално в канала си в Телеграм, че в резултат на атаката е избухнал мащабен пожар в петролната рафинерия в град Славянск на Кубан. По думите му въздушното нападение е взело и една жертва. Снимки и видеокадри, разпространени от очевидци в социалните мрежи, показват огромни огнени кълба и гъст дим, обхванали петролните резервоари. Освен самото нефтопреработвателно предприятие, от отломките на свалените апарати са пострадали и няколко близки жилищни сгради, както и местната електропреносна и газопроводна мрежа. Макар обектът да не е сред най-мащабните в страната – с капацитет за преработка между 4 и 5 милиона тона суровина годишно – той има ключово значение за износа през Черно море и снабдяването на близкия окупиран полуостров Крим, поради което вече неколкократно става мишена на украинските сили.

Зеленский подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и Ярославской области



💬 «Этой ночью наши дальние удары поразили два нефтеперерабатывающих завода в России. Был поражен НПЗ "Славянский" в Краснодарском регионе — примерно в 300 километрах от линии фронта. Также мы поразили… pic.twitter.com/ptXr1zqbxS — Вот Так (@vottak_tv) June 28, 2026

Паралелно с удара на юг, атаки с безпилотни апарати бяха регистрирани и дълбоко във вътрешността на Русия – в Ярославска и Ивановска област, разположени на североизток от столицата Москва. Руското Министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана на страната е успяла да прихване и свали общо 213 украински дрона в рамките на нощта, което превръща операцията в една от най-мащабните от началото на конфликта.

Украинският президент Володимир Зеленски лично потвърди успешните действия на своите военни части, като обяви, че дългообхватните дронове на страната са поразили точно двете рафинерии – в Краснодарския край и Ярославска област.

„Продължаваме нашите операции, които отслабват възможностите на Русия да води тази война“, написа държавният глава в изявление в социалните мрежи. Според военни експерти, с тези системни и координирани действия Украйна постепенно успява да вземе надмощие във войната на дронове, нанасяйки болезнени удари по икономическата машина на Кремъл и предизвиквайки сериозна и акутна криза с недостиг и разпределение на горивата в редица руски региони.