Украинското разузнаване "чисти" върха на руската армия

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски похвали външното разузнаване на страната за „ликвидирането“ на високопоставени руски военни в хода на продължаващата повече от три години пълномащабна руска инвазия в Украйна, предаде Ройтерс.

В коментар в социалната мрежа „Телеграм“ Зеленски не спомена конкретни примери, но Ройтерс отбелязва, че той е направил непряко позоваване на убийството от миналата седмица край Москва на руския офицер Ярослав Москалик.

„Ръководителят на Службата за външно разузнаване на Украйна (Олег Ивашченко) докладва за ликвидирането на лица от върховното командване на руските въоръжени сили. Правосъдието неизбежно възтържествува“, заяви Зеленски.

„Ръководителят докладва за по-нататъшните мерки за справяне с руските агентурна мрежа в Украйна и саботьори. Резултатите са добри. Благодаря за вашата работа“, допълни президентът.

Кремъл обвини Украйна, че стои зад взрива от петък, който уби Москалик – поредният руски офицер, убит след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Властите в Киев не са коментирали пряко нападението.

