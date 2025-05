Украински военнослужещи се сражават в руската Курска област

У краинската армия обяви днес, че нейни военнослужещи са участвали в бойни операции на територията на руската Курска област в рамките на последните 24 часа въпреки твърденията на Москва, че е изтласкала изцяло частите на Киев от тази област, предаде Ройтерс.

В редовната си сводка, публикувана в приложението "Телеграм", въоръжените сили на Украйна съобщават, че техните части в Курския сектор са отблъснали руски атаки и са били подложени на обстрел от руската артилерия и на бомбардировки от изтребители, уточнява агенцията.

Yesterday, May 4 - the Ukrainian Air Force struck a Russian UAV command center in Russia's Kursk region, near the village of Tyotkino - up to 20 Russians were eliminated and equipment destroyed.

- General Staff of the Armed Forces of Ukraine.https://t.co/bp9oeqqUIy