Украински нападения с дронове в Русия, горивни депа избухнаха в пламъци

Р азразиха се пожари в две руски горивни депа, съобщиха представители на местните власти, цитирани от Ройтерс. Предполага се, че пожарите са следствие от удари с дронове и са част от серията украински нападения срещу руската нефтена индустрия, отбелязва агенцията.

Губернаторът на руската Тамбовска област Максим Егоров съобщи, че пожарникари се опитват да овладеят пожара в горивното депо Платоновская след удар с дрон. Няма пострадали, допълни той.

Според руската агенция РИА Новости втори резервоар се е запалил в депото. Местните спешни служби издадоха предупреждение за възможни нови нападения с дронове и призоваха гражданите да проявяват предпазливост.

Ukrainian drone attacks conducted by the SBU security agency caused fires at fuel depots in the Russian regions of #Tambov and #Adygeyea , a Kyiv intelligence source tells Reuters. https://t.co/asTXdABBiO

По-рано пожар се разрази в горивно депо в руската република Адигея в Северен Кавказ в резултат от украински удар с дрон. Пожарът вече е потушен, съобщи местният ръководител Мурат Кумпилов в приложението „Телеграм“.

През последните дни се засилиха ударите с дронове по големи депа за горива в Русия, а атаките срещу петролни рафинерии, чиято работа има много по-голямо въздействие върху световните пазари и цени на петрола, намаляха.

Украйна твърди, че руските енергийни съоръжение са легитимни цели, тъй като подпомагат военните усилия на Москва, които се изразяват в удари по украинските градове и инфраструктура.

🚨🇺🇦🇷🇺UKRAINE HITS 2 MORE RUSSIAN OIL DEPOTS



Fires broke out at the Platonovskaya fuel depot southeast of Moscow and another depot in Russia's Adygeya region in the North Caucasus.



It's believed they were hit by Ukrainian drones as Zelensky continues his campaign against… pic.twitter.com/GaIn0MO3jt