Украинска майка си купи снайпер и обеща: „Ще се бием за Киев“

У краинска майка на три деца се е въоръжила с огромна пушка в момент, когато хиляди цивилни украинци се подготвят за евентуална инвазия от страна на Русия, пише Daily Mail.

Мариана Жагло е далече от типичния украински войник, но

52-годишната жена, която е експерт по маркетинг казва, че е готова да направи всичко необходимо, за да защити страната си.

„Като майка не искам децата ми да наследят днешните проблеми на Украйна или тези същите заплахи да бъдат отправяни и към тях. По-добре е да се справя с това сега“, обяснява Мариана.

„Ако се наложи, ще се бием за Киев, ще се бием, за да защитим града си. Ако има нужда да започне стрелба, тогава ще започна да стрелям“, категорична е майката, докато показва новата си пушка Zbroyar Z-15 в апартамента си в украинската столица.

