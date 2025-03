Украинска атака срещу енергийна инфраструктура в Русия причини пожар

У краинско нападение с дронове, насочено срещу енергийна инфраструктура и други обекти в руската Астраханска област, рани човек и причини пожар, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на губернатора на южната област Игор Бабушкин.

"Ситуацията е под контрол", уточни Бабушкин в публикацията си в приложението "Телеграм".

Той не споменава в кое съоръжение е избухнал пожарът. По думите му раненият е настанен в болница, допълва Ройтерс.

russia's largest refinery was just hit.

50% of Moscow's fuel supply is at risk after a drone struck the country's largest refinery. pic.twitter.com/Y3Ng96phLi