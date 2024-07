Украинска атака с дрон в Русия, има жертви, сред които и шестгодишно момиче

У краинска атака с дрон в Краснодарския край, Югозападна Русия, е причинила смъртта на руско дете, а петима души са ранени, предаде Франс прес, като се позова на изявление от днес на местния губернатор Вениамин Кондратиев.

Руското Министерство на отбраната обяви, че общо 14 украински дрона са били свалени в този район през изминалата нощ, а още десет - в Ростовска област.

"За жалост шестгодишно момиче почина от раните си в болницата след удар, нанесен от дрон, в Приморско-Ахтарск (град в Краснодарския край)", написа Кондратиев в приложението "Телеграм", като допълни, че има дете и сред петимата ранени.

