Лондон смята, че целта на руските версии за войната в Украйна е да объркат обществеността

Б ританското разузнаване заяви, че Русия изфабрикува версии за войната в Украйна, за да обърка разбирането на обществеността за конфликта, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Москва е демонстрирала, "че е готова да използва световната продоволствена сигурност като инструмент

за собствените си политически цели, като след това се представя като разумен участник и обвинява Запада за каквито и да било провали", заяви днес британското министерство на отбраната в своята ежедневна разузнавателна оценка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uOVOzCZE8O



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/f1hL0W2AGs