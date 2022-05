Руски дипломат: Никога не съм се срамувал толкова от страната си

С ъветникът на Постоянното представителство на Русия към ООН в Женева подаде оставка, съобщи "UN Watch" - независима неправителствена организация за защита на правата на човека.

Това е най-високопоставеният дипломат, който критикува Кремъл от началото на инвазията в Украйна през февруари.

"Никога не съм се срамувал толкова от страната си", пише Борис Бондарев в изявление, споделено с дипломатите в Женева.

"Борис Бондарев е герой", заяви изпълнителният директор на "UN Watch" Хилел Нойер, който в момента участва във Форума за свобода в Осло - годишна среща на дисиденти в областта на правата на човека.

"Сега призоваваме всички останали руски дипломати в ООН и по света да последват неговия морален пример и да подадат оставки," заяви Нойер.

"Бондарев трябва да бъде поканен да говори в Давос тази седмица", посочи Нойер и добави, че "САЩ, Великобритания и ЕС трябва да поведат свободния свят в създаването на програма, която да насърчи повече руски дипломати да последват примера и да дезертират, като им осигурят защита, финансова сигурност и преместване на тях и на техните семейства".

"UN Watch" наскоро оглави кампанията за изключване на Русия от Съвета на ООН по правата на човека.

Швейцарската група за човешки права ръководи и кампания на 30 неправителствени организации в ООН, призоваваща за освобождаването на руския политически затворник Владимир Кара-Мурза, арестуван в Москва през април за противопоставяне на войната.

В своето послание, което определя като закъсняло, Бондарев пише:

„За двадесетте си години служба съм виждал различни обрати в нашата външна политика, но никога не съм се срамувал толкова от страната и работата си, както на 24 февруари тази година. Агресивната война на Путин срещу Украйна, а всъщност и срещу целия западен свят, е не само престъпление срещу украинския народ, но и може би най-тежкото престъпление срещу народа на Русия, което с буквата Z зачеркна всички надежди за постепенно развитие на проспериращо демократично общество в нашата страна.

Онези, които планираха тази война, искат само едно - да останат на власт завинаги, да живеят в помпозни и безвкусни дворци, да плават на яхти, сравними по тонаж и стойност с целия морски флот на Русия, да се радват на неограничена власт и пълна безнаказаност. За целта те са готови да жертват много животи. Хиляди руснаци и украинци вече загинаха за това.

За съжаление, през всичките тези двадесет години нивата на лъжата и непрофесионализма в работата на напето Министерство на външните работи нараства. През последните години те придобиха катастрофални размери. Вместо непредубедена информация, безпристрастен анализ и трезви прогнози имаме пропагандни клишета в духа на съветските вестници от 30-те години на миналия век. Изградена е система, която лъже сама себе си.

Министър Лавров е добра илюстрация на деградацията на тази система. За 18 години той се превърна от професионален и образован интелектуалец, на когото много служители на министерството искаха да приличат, в човек, който непрекъснато излъчва противоречиви изявления и заплашва света (тоест и Русия) с ядрено оръжие!

Днес нашето Министерство на външните работи не се занимава с дипломация. То сее лъжи, разпалва омраза и война. Дипломацията обслужва частните интереси на тесен кръг от хора, които нямат нищо общо с реалните нужди на руското общество. Русия вече няма съюзници и обяснението за това е агресивната политика на нашата страна, а не прословутата русофобия, за която постоянно се говори по руската телевизия.

Учих за дипломат и бих искал да продължа да работя за страната си. Но днес, за съжаление, да остана на държавна служба и да следвам разрушителен политически курс означава да предам родината си. Не искам и не мога да направя това. Затова реших да подам оставка," заявява Бондарев.

