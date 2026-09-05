„Троянският кон на Москва“: Гласът на Павароти прозвуча в политическо видео без съгласието на семейството му

Семейството на Лучано Павароти категорично осъди използването на гласа, името и образа му в политическо видео на италианския крайнодесен лидер Роберто Ваначи, заявявайки, че не е давало разрешение.

Във видеото, очевидно създадено с помощта на изкуствен интелект, звучи изпълнението на Павароти на „Nessun dorma“, включително фразата „На разсъмване ще победя“, докато Ваначи отправя политическо послание.

Ваначи, известен с острата си реторика срещу мигрантите и хомосексуалните хора, основа партията „Национално бъдеще“, която според последните проучвания вече изпреварва по подкрепа „Лига“ и „Форца Италия“.

🔵La famiglia #Pavarotti contro il video postato da #Vannacci con un passaggio del “Nessun dorma” di Puccini interpretato dal tenore. “Mai autorizzato l’uso della sua voce per il post. Ci dissociamo”. Il video è stato realizzato con l’IA. pic.twitter.com/07dQIEDjcd — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 5, 2026

Семейството на покойния италиански тенор Лучано Павароти осъди използването на гласа му във видео, публикувано от крайнодесен политик, предаде ДПА.

Бившият генерал и лидер на крайнодясната партия „Национално бъдеще“ Роберто Ваначи е използвал най-известната песен на певеца във видеото си.

„Никога не сме давали разрешение за използването на гласа, името или самоличността на Лучано Павароти“, цитираха италиански медии в събота изявление на семейството на оперния певец, починал през 2007 г.

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Ваначи преди това публикува в социалните мрежи видео, очевидно генерирано с помощта на изкуствен интелект, в което политикът е обграден от насочени към него пистолети.

Във видеото се чува гласът на Павароти, който изпълнява арията Nessun dorma от операта „Турандот“ на Джакомо Пучини, като се подчертава известната фраза All'alba vincero („На разсъмване ще победя“).

Във видеото Ваначи отговаря на критиките и обвиненията срещу него и партията му с думите Me ne frego, което приблизително означава „Не ми пука“.

Той добавя към видеото определения, с които го характеризират негови критици, сред които „ксенофоб“, „хомофоб“, „сексист“ и „троянският кон на Москва“, а в отговор казва: „Ще се видим на разсъмване“.

Почина Лучано Павароти

Семейството на Павароти заяви, че „категорично се дистанцира от всякакво свързване на неговата личност с политически послания, позиции или инициативи“.

Ваначи придоби популярност в десните политически среди и с изказванията си срещу мигрантите и хомосексуалните хора. Тази година той основа партията „Национално бъдеще“ и разтърси политическия пейзаж, отбелязва ДПА.

Острата му реторика по въпросите на миграцията и сигурността се радва на подкрепа сред избирателите на дясната коалиция на премиера Джорджа Мелони. Според последните социологически проучвания неговата партия е изпреварила по подкрепа по-малките партньори в коалицията „Лига“ и „Форца Италия“.