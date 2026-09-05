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Путин нареди 72-часово прекратяване на ударите по Киев

Решението на руския президент идва преди очакваното посещение на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в украинската столица

5 септември 2026, 16:27
Владимир Путин
Владимир Путин   
Източник: БТА
  • Владимир Путин нареди 72-часово прекратяване на руските удари по Киев от полунощ, на фона на очакваното посещение на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в украинската столица.
  • Володимир Зеленски заяви, че Украйна също ще спре въздушните удари по време на визитата и призова Москва да направи същото, докато дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на войната се възобновяват.
  • Решението идва след засилена въздушна война - Русия наскоро удари централата на украинската служба за сигурност в Киев, а при нови атаки в Днепропетровска област са загинали петима цивилни работници и петима са ранени.

Руският президент Владимир Путин нареди 72-часово прекратяване на ударите по Киев, съобщи Кремъл, предаде Асошиейтед прес. Решението беше обявено след като пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва опит да да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия в Украйна.

„Путин нареди да не бъдат нанасяни удари по Киев в продължение на три дни, считано от полунощ днес“, заяви говорителят на президента Дмитрий Песков пред руската агенция ТАСС. По думите му решението е свързано с подготовката за планираното посещение на Уиткоф и Къшнър в украинската столица, което според Киев ще се състои утре.

Посещението на американската делегация се състои на фона на ескалация на въздушните атаки от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще прекрати въздушните удари по време на посещението на американските представители и призова Москва да направи същото.

Усилията на Вашингтон да сложи край на бойните действия, загубиха инерция, тъй като през последните шест месеца вниманието на САЩ беше насочено към войната с Иран.

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Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.

На летището американските представители бяха посрещнати от руския пратеник Кирил Дмитриев. Той сподели снимки от срещата си с тях при слизането ѝ от самолета със съобщението: „Добре дошли в Москва, миротворци“.

Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев и други украински градове, като обстрелът все по-често продължава и през деня. 

Вчера руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев.

Въздушната война между Русия и Украйна се засилва, докато сухопътните войски трудно постигат напредък по 1250-километровия фронт. Украинските далекобойни удари поразяват руски военни обекти и рафинерии, а Русия използва и дронове с реактивни двигатели. 

По-рано Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по летищата в Киев и Бориспол през изминалата нощ и предположи, че те са свързани с планираното посещение на американските представители в Украйна.

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„Очевидно тези руски удари по летищата са реакция на разговорите и подготовката за евентуалното използване на самолет от американската страна за пътуване до Украйна“, заяви той.

„Взехме под внимание този ход на Русия и през следващата седмица ще съобразим действията си с него по отношение на руското въздушно пространство, което стана опасно заради нашите дронове и ракети във въздуха. Разбира се, от наша страна няма и няма да има заплахи за дипломацията“, каза той.

Междувременно беше съобщено за петима убити и още петима ранени при руски атаки в промишлен обект в южната украинска Днепропетровска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа. 

Той уточни, че загиналите са били служители на обекта. „Монтьор, електротехник, водопроводчик и машинист. Хора с мирни професии. Те просто са били на смяна. Вършили са работата си, когато вражеските ракети са отнели живота им“, каза той.

Източник: БТА, Елена Инджева    
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