САЩ удариха три ирански петролни танкера, след като обявиха, че са били атакувани техни военни кораби

САЩ съобщиха, че са поразили три свързани с Иран петролни танкера - два са извадени от строя, а третият е напълно унищожен, след като ирански сили са атакували американски военни кораби с балистични ракети.

CENTCOM заяви, че американските сили са избегнали атаките срещу самолетоносач и ескадрен миноносец без жертви, а адмирал Брад Купър предупреди, че Вашингтон ще налага „още по-висока икономическа цена“ на Иран.

Ударите са част от възобновената военна ескалация между САЩ и Иран, след като Иран на практика затвори Ормузкия проток за морския трафик в отговор на американско-израелските атаки.

US hits 3 Iranian oil tankers after saying its warships were targeted https://t.co/pmp0wPvQ0n — BBC News (World) (@BBCWorld) September 5, 2026

Американските военни съобщиха, че са поразили три петролни танкера, свързани с Иран, след като по два американски военни кораба в региона са били изстреляни балистични ракети, пише BBC .

Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви в събота, че е „извело окончателно от строя“ един танкер край остров Харг и друг в близост до Ормузкия проток, а трети е бил „напълно унищожен“ в Оманския залив.

От CENTCOM заявиха, че са „успешно избегнали“ множество атаки от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), насочени срещу американски самолетоносач и ескадрен миноносец с управляеми ракети. Няма пострадали американски военнослужещи, се посочва в изявлението.

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По-рано иранските държавни медии съобщиха, че един от петролните танкери на страната е бил поразен от американски ракети край бреговете на остров Харг.

„Нека посланието към КГИР бъде ясно: ако стреляте по два наши кораба, ние ще ви наложим още по-висока икономическа цена, като унищожим три ваши“, заяви адмирал Брад Купър, командващ CENTCOM.

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„Няма да се поколебаем да защитаваме американските сили и, ако е необходимо, да унищожим ограничения и уязвим петролен флот на Иран“, заяви Купър.

Ударите бяха нанесени близо седмица след подновяването на атаките между САЩ и Иран, последвали едномесечен период на относително спокойствие между воюващите страни.

САЩ и Израел започнаха мащабни удари по Иран на 28 февруари, а Иран отговори с атаки срещу Израел, американски бази и съюзнически държави в района на Персийския залив, като на практика затвори Ормузкия проток за морския трафик.