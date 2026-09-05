Тревога в партията на Шолц: Германската ГСДП е в най-тежкото положение в 163-годишната си история

Дитмар Войдке призова ръководството на ГСДП да подобри комуникацията с избирателите, тъй като много хора вече не разбират какво защитава партията и как социалдемократическите политики подобряват живота им.

Подкрепата за ГСДП е спаднала до едва 13% на национално ниво, а партията е изправена пред очакван слаб резултат на изборите в Саксония-Анхалт.

В партията се засилват призивите за смяна на ръководството след местните избори през септември, на фона на най-тежката криза в 163-годишната история на ГСДП.

Mainstream parties can’t avoid talking to the hard-right front-runner for ever, argues Andreas Rödder https://t.co/17WrnYG6FU — The Economist (@TheEconomist) September 4, 2026

Високопоставен член на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) призова партията си да води по-добра комуникация с избирателите си преди предстоящите избори, предаде ДПА.

ГСДП е по-малкият партньор в управляващата коалиция с консервативния блок ХДС/ХСС, а според социологическите проучвания я очаква слаб резултат на изборите в провинция Саксония-Анхалт утре.

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„Недоволството в ГСДП и ниските резултати в социологическите проучвания трябва да бъдат взети насериозно от партийното ръководство“, заяви Дитмар Войдке, министър-председател на провинция Бранденбург и дългогодишен член на партията, в която е повече от 30 години.

„Много хора вече не разбират за какво се бори ГСДП и каква конкретна промяна в живота им носят социалдемократическите политики“, каза Войдке пред ДПА тази седмица. Според проучване на „Инфратекст димап“ подкрепата за партията на национално ниво е едва 13%.

„ГСДП няма нужда напълно да преосмисля политиката си. Но трябва да представя позициите си по-ясно, по-конкретно и по-убедително. Силата ни е в съчетаването на социалната справедливост с икономическата сила“, отбеляза Войдке.

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ГСДП управлява от 2025 г. заедно с ХДС/ХСС, ръководен от канцлера Фридрих Мерц, но в момента партията се намира в най-тежкото положение в 163-годишната си история. Най-висока подкрепа тя получава на парламентарните избори в Западна Германия през 1972 г., когато печели 45,8% от гласовете.

Споровете сред партийното ръководство засилиха призивите от редиците на ГСДП за избор на ново ръководство след местните избори през септември.