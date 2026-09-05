Маскирани демонстранти превзеха улиците на Дувър

- Група маскирани демонстранти блокира улици, кръстовища и всички маршрути към и от пристанището на Дувър, като движението беше сериозно затруднено.
- Полицията е изпратила служители на място и е установила контакт с протестиращите, а местни представители съобщават, че демонстрацията е под мотото „Спрете лодките“.
- Протестът предизвика критики от депутати и общински съветници, които осъдиха безредиците, но свързаха демонстрацията с недоволството от пристигащите мигранти с малки лодки.
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Голяма група маскирани демонстранти се събра в пристанището на град Дувър в Югоизточна Англия, съобщиха местните власти и полицията потвърди, че е "установила контакт" с протестиращи в района, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
Пристанищните власти на Дувър потвърдиха в публикация в Екс, че протестът е засегнал "всички маршрути" към и от пристанището, както и около града.
Masked men have been pictured on the streets of Dover on Saturday morning.— Sky News (@SkyNews) September 5, 2026
Kent Police said they have not received any reports of violent incidents and are talking to demonstrators.
🔗 https://t.co/IMmg6HeAns pic.twitter.com/nZfr9jgXla
На кадри от видеозаписи от мястото на събитието се вижда как десетки протестиращи ходят по улиците и кръстовищата в близост до големия пристанищен комплекс, принуждавайки превозните средства да спрат.
"Ние сме наясно с протеста, който в момента се провежда в пристанището на Дувър. На място има полицейски служители, които са в контакт с протестиращите", пише в публикация в Екс на местната полиция.
Майк Тап, депутат от Лейбъристката партия от Дувър и Дийл, разкритикува маскираните протестиращи и заяви, че е в контакт с полицията.
"Омръзна ми от идиоти, които идват в Дувър, за да създават безредици. Бас ловя, че ако попитате някой от тези "протестиращи", той няма да знае, че пристиганията с малки лодки са намалели с 40% и че ние работим усилено, за да оправим бъркотията. Вървете си у дома, насладете се на уикенда си или си намерете работа", написа той в публикация във Фейсбук.
A "co-ordinated" protest in the UK that appears to be "illegal migration-related" has seen hundreds of black-clad, masked demonstrators block roads in Dover, a local councillor saidhttps://t.co/KmosJGbrG1— RTÉ News (@rtenews) September 5, 2026
Пол Кинг, общински съветник от "Реформирай Обединеното кралство" от Дувър Уест, заяви, че е получил информация, че демонстрацията е протест под мотото "Спрете лодките".
"Избягвайте района на пристанището, голям брой мъже са блокирали магистрала А20. Говорих с местни жени и те ми казаха, че това е протест под мотото "Спрете лодките". Те са се уплашили, че такава голяма група мъже вървят по улицата. Ние не одобряваме причиняването на обществени безредици чрез протести. Но това е много добър пример за това, което се случва ежедневно с пристигащите лодки", написа той във Фейсбук.