Свят

Маскирани демонстранти превзеха улиците на Дувър

Десетки демонстранти блокираха улици и кръстовища около големия пристанищен комплекс в Югоизточна Англия

5 септември 2026, 16:14
Маскирани демонстранти превзеха улиците на Дувър
Изглед към пристанището на град Дувър в Югоизточна Англия   
Източник: БТА
  • Група маскирани демонстранти блокира улици, кръстовища и всички маршрути към и от пристанището на Дувър, като движението беше сериозно затруднено.
  • Полицията е изпратила служители на място и е установила контакт с протестиращите, а местни представители съобщават, че демонстрацията е под мотото „Спрете лодките“.
  • Протестът предизвика критики от депутати и общински съветници, които осъдиха безредиците, но свързаха демонстрацията с недоволството от пристигащите мигранти с малки лодки.

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Голяма група маскирани демонстранти се събра в пристанището на град Дувър в Югоизточна Англия, съобщиха местните власти и полицията потвърди, че е "установила контакт" с протестиращи в района, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Пристанищните власти на Дувър потвърдиха в публикация в Екс, че протестът е засегнал "всички маршрути" към и от пристанището, както и около града.

На кадри от видеозаписи от мястото на събитието се вижда как десетки протестиращи ходят по улиците и кръстовищата в близост до големия пристанищен комплекс, принуждавайки превозните средства да спрат.

"Ние сме наясно с протеста, който в момента се провежда в пристанището на Дувър. На място има полицейски служители, които са в контакт с протестиращите", пише в публикация в Екс на местната полиция.

Майк Тап, депутат от Лейбъристката партия от Дувър и Дийл, разкритикува маскираните протестиращи и заяви, че е в контакт с полицията.

"Омръзна ми от идиоти, които идват в Дувър, за да създават безредици. Бас ловя, че ако попитате някой от тези "протестиращи", той няма да знае, че пристиганията с малки лодки са намалели с 40% и че ние работим усилено, за да оправим бъркотията. Вървете си у дома, насладете се на уикенда си или си намерете работа", написа той в публикация във Фейсбук.

Пол Кинг, общински съветник от "Реформирай Обединеното кралство" от Дувър Уест, заяви, че е получил информация, че демонстрацията е протест под мотото "Спрете лодките".

"Избягвайте района на пристанището, голям брой мъже са блокирали магистрала А20. Говорих с местни жени и те ми казаха, че това е протест под мотото "Спрете лодките". Те са се уплашили, че такава голяма група мъже вървят по улицата. Ние не одобряваме причиняването на обществени безредици чрез протести. Но това е много добър пример за това, което се случва ежедневно с пристигащите лодки", написа той във Фейсбук.

Източник: БТА,  Христина Георгиева    
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