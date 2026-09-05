Маскирани демонстранти превзеха улиците на Дувър

Група маскирани демонстранти блокира улици, кръстовища и всички маршрути към и от пристанището на Дувър, като движението беше сериозно затруднено.

Полицията е изпратила служители на място и е установила контакт с протестиращите, а местни представители съобщават, че демонстрацията е под мотото „Спрете лодките“.

Протестът предизвика критики от депутати и общински съветници, които осъдиха безредиците, но свързаха демонстрацията с недоволството от пристигащите мигранти с малки лодки.

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Голяма група маскирани демонстранти се събра в пристанището на град Дувър в Югоизточна Англия, съобщиха местните власти и полицията потвърди, че е "установила контакт" с протестиращи в района, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Пристанищните власти на Дувър потвърдиха в публикация в Екс, че протестът е засегнал "всички маршрути" към и от пристанището, както и около града.

Masked men have been pictured on the streets of Dover on Saturday morning.



Kent Police said they have not received any reports of violent incidents and are talking to demonstrators.



🔗 https://t.co/IMmg6HeAns pic.twitter.com/nZfr9jgXla — Sky News (@SkyNews) September 5, 2026

На кадри от видеозаписи от мястото на събитието се вижда как десетки протестиращи ходят по улиците и кръстовищата в близост до големия пристанищен комплекс, принуждавайки превозните средства да спрат.

"Ние сме наясно с протеста, който в момента се провежда в пристанището на Дувър. На място има полицейски служители, които са в контакт с протестиращите", пише в публикация в Екс на местната полиция.

Майк Тап, депутат от Лейбъристката партия от Дувър и Дийл, разкритикува маскираните протестиращи и заяви, че е в контакт с полицията.

"Омръзна ми от идиоти, които идват в Дувър, за да създават безредици. Бас ловя, че ако попитате някой от тези "протестиращи", той няма да знае, че пристиганията с малки лодки са намалели с 40% и че ние работим усилено, за да оправим бъркотията. Вървете си у дома, насладете се на уикенда си или си намерете работа", написа той в публикация във Фейсбук.

A "co-ordinated" protest in the UK that appears to be "illegal migration-related" has seen hundreds of black-clad, masked demonstrators block roads in Dover, a local councillor saidhttps://t.co/KmosJGbrG1 — RTÉ News (@rtenews) September 5, 2026

Пол Кинг, общински съветник от "Реформирай Обединеното кралство" от Дувър Уест, заяви, че е получил информация, че демонстрацията е протест под мотото "Спрете лодките".

"Избягвайте района на пристанището, голям брой мъже са блокирали магистрала А20. Говорих с местни жени и те ми казаха, че това е протест под мотото "Спрете лодките". Те са се уплашили, че такава голяма група мъже вървят по улицата. Ние не одобряваме причиняването на обществени безредици чрез протести. Но това е много добър пример за това, което се случва ежедневно с пристигащите лодки", написа той във Фейсбук.