Свят

Гръцки изтребител Phantom F4 се разби по време на авиошоу край Атина

Двуместният самолет е катастрофирал при маньовър на малка височина по време на Атинската седмица на авиацията

5 септември 2026, 18:01
Гръцки изтребител Phantom F4 се разби по време на авиошоу край Атина
Източник: istockphoto
  • Гръцки изтребител Phantom F4 се разби по време на авиационно шоу край авиобазата Танагра, северно от Атина, при маньовър на малка височина.
  • Няма пострадали сред хилядите зрители, но съдбата на двамата пилоти засега не е известна заради силния пожар, възпрепятстващ спасителните екипи.
  • В гасенето участват 85 пожарникари, 11 самолета и хеликоптери, докато властите се опитват да овладеят пламъците на мястото на катастрофата.

Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу северно от Атина, като вдигна кълба от черен дим във въздуха пред очите на няколко хиляди зрители, предаде Асошиейтед прес.

Няма пострадали сред публиката след катастрофата на двуместния Phantom F4, която стана по време на извършване на маньовър на малка височина.

Пилотът е загинал, по думите на очевидци машината "се е разпаднал на малки части"

Официални представители на военновъздушните не дадоха коментар за състоянието на двамата пилоти, като посочиха, че спасителните екипи са възпрепятствани заради избухналия на мястото на катастрофата пожар.

Изтребител на гръцките ВВС се разби в морето край Пелопонес, пилотите се издирват

Единайсет водоразпръскващи самолета и хеликоптери помагат на 85 пожарникари в усилията да овладеят пламъците.

Инцидентът стана по време на Атинската седмица на авиацията, ежегодно авиошоу, което се провежда в авиобазата Танагра, на 60 километра северно от Атина.

Източник: БТА, Ваня Накова    
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