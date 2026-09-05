Гръцки изтребител Phantom F4 се разби по време на авиошоу край Атина

Гръцки изтребител Phantom F4 се разби по време на авиационно шоу край авиобазата Танагра, северно от Атина, при маньовър на малка височина.

Няма пострадали сред хилядите зрители, но съдбата на двамата пилоти засега не е известна заради силния пожар, възпрепятстващ спасителните екипи.

В гасенето участват 85 пожарникари, 11 самолета и хеликоптери, докато властите се опитват да овладеят пламъците на мястото на катастрофата.

HELLENIC AIR FORCE F-4 PHANTOM CRASHES DURING ATHENS FLYING WEEK



A Hellenic Air Force F-4 Phantom has crashed during an aerial display at Athens Flying Week at Tanagra Air Base, Greece, on Saturday, September 5.



The two-seat F-4 was performing a low-level solo demonstration… — FL360aero (@fl360aero) September 5, 2026

Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу северно от Атина, като вдигна кълба от черен дим във въздуха пред очите на няколко хиляди зрители, предаде Асошиейтед прес.

Няма пострадали сред публиката след катастрофата на двуместния Phantom F4, която стана по време на извършване на маньовър на малка височина.

Пилотът е загинал, по думите на очевидци машината "се е разпаднал на малки части"

Официални представители на военновъздушните не дадоха коментар за състоянието на двамата пилоти, като посочиха, че спасителните екипи са възпрепятствани заради избухналия на мястото на катастрофата пожар.

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Единайсет водоразпръскващи самолета и хеликоптери помагат на 85 пожарникари в усилията да овладеят пламъците.

Инцидентът стана по време на Атинската седмица на авиацията, ежегодно авиошоу, което се провежда в авиобазата Танагра, на 60 километра северно от Атина.