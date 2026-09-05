Иван Демерджиев за ареста на Стоян Колев: Сезонът приключи преди GTA VI

Инфлуенсърът Стоян Колев е задържан във Валенсия, Испания, след като е бил обявен за издирване заради нарушаване на домашния арест.

Иван Демерджиев заяви, че Колев е можел да бъде задържан още в Румъния, но тогава не е имало Европейска заповед за арест; след издаването ѝ българските служби са установили местоположението му.

Колев, на 39 години, беше задържан първоначално за шофиране под въздействието на наркотици и пътно хулиганство, а Демерджиев коментира ареста му с думите: „Сезонът приключи преди GTA VI.“

Заловиха Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо при ареста

„Сезонът приключи преди GTA VI.“ Така вътрешният министър Иван Демерджиев коментира ареста на инфлуенсъра Стоян Колев в публикация във Facebook.

Припомняме, че обявеният за издирване инфлуенсър Стоян Колев е задържан в Испания, по-точно във Валенсия. Това обяви по-рано днес пред журналисти в Момчилград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Щяхме да го заловим още в Румъния, но нямаше Европейска заповед за арест. В момента, в който излезе, се организирахме, намерихме местоположението му и го задържахме“, коментира министърът.

Той не отговори конкретно кога се очаква Колев да пристигне в България. Уточни само, че има процедура, която ще бъде изпълнена възможно най-бързо. Попитан дали Шенген пречи за залавянето при подобни случаи, той отговори, че ако нещо пречи, това е безпрепятственото преминаване на границата от страна на издирваните.

„Но имаме отлично сътрудничество с всички служби в рамките на Шенгенското пространство. Няма как едно такова пътуване да продължи дълго, сами се убедихте“, заключи министър Демерджиев.

Тридесет и девет годишният Стоян Колев беше арестуван на автомагистрала „Тракия“ за шофиране под въздействието на наркотици и пътно хулиганство. Съдът в Пазарджик му наложи мярка „домашен арест“, която той наруши и избяга, заради което бе обявен за издирване.