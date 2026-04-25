Законът за 60-те дни и войната на Доналд Тръмп: Какво ще се случи

Закон от времето след Виетнамската война поставя 60-дневен срок за използването на военна сила без одобрението на Конгреса. Войната в Иран, за която администрацията на Тръмп не потърси одобрение, достига този 60-дневен срок на 1 май

25 април 2026, 14:54

25 април 2026, 14:54
З акон от времето след Виетнамската война поставя 60-дневен срок за използването на военна сила без одобрението на Конгреса. Войната в Иран, за която администрацията на Тръмп не потърси одобрение, достига този 60-дневен срок на 1 май, според текста на закона, Резолюцията за военните правомощия, но изобщо не е ясно какво ще се случи след това.

Законът определя график за необявени войни:

Първо, 48 часа. Президентът трябва да уведоми Конгреса в рамките на 48 часа след въвеждането на въоръжените сили „във военни действия“ и да обясни обхвата, обосновката и вероятната продължителност на усилията.

В своето уведомление до Конгреса относно Иран, Тръмп, подобно на други президенти, заяви, че е ангажирал войски в рамките на присъщите правомощия на президента съгласно Конституцията да „провежда външните отношения на Съединените щати“.

Второ, 60 дни. Конгресът трябва да оторизира използването на сила в рамките на 60 дни от получаването на това уведомление или, както гласи законът, военните действия трябва да бъдат прекратени от президента.

Трето, евентуални допълнителни 30 дни. Тръмп може да удължи 60-дневния срок с още 30 дни, ако аргументира, че продължаващите военни действия са необходими за безопасността на военнослужещите по време на изтеглянето от войната. Тръмп заяви, че няма да бъде притискан да сключва лоша сделка за прекратяване на войната.

Точният краен срок е обект на дебат

В Конгреса съществува известно объркване относно точната дата на 60-дневния краен срок на Белия дом, тъй като юристи и от двете партии твърдят, че има множество начини за тълкуване на федералния закон.

Някои смятат, че 60-дневният срок е започнал да тече от датата на започване на военните действия (което би направило крайния срок 29 април), докато други цитират текста на закона, за да аргументират, че това са 60 календарни дни от датата, на която Белият дом официално е уведомил Конгреса (което би поставило крайния срок на 1 май).

Но много републикански законодатели вярват, че периодът на прекратяване на огъня не се брои към 60-дневния краен срок. И дори някои демократи заявиха, че прекратяването на огъня може да усложни графика. 

„Не можете да наказвате прекратяването на огъня. Искаме те да седнат и да разговарят помежду си“, каза републиканският конгресмен Брайън Фицпатрик пред CNN. Фицпатрик заяви, че е готов да наложи гласуване по Закона за военните правомощия, ако и когато прекратяването на огъня приключи.

Законът никога не е бил използван за прекратяване на военни действия

Законодателите могат да отнемат военните правомощия на президента по всяко време, но усилията на демократите да направят това този път досега са неуспешни. Републиканският сенатор Лиза Мърковски, която критикува начина, по който Тръмп подходи към войната, говори за прокарване на оторизация, която да постави предпазни механизми за това как се води войната, но все още не е предприела последващи действия.

Множество президенти, включително Тръмп, са твърдели, че самият закон е противоконституционен. Ричард Никсън наложи вето на законодателството, когато то беше прието за първи път, аргументирайки се, че то ограничава способността на президентите да защитават страната. Конгресът преодоля ветото му.

Резолюция за ограничаване на правомощията на Тръмп във Венецуела беше отхвърлена в Сената само заради решаващия глас на вицепрезидента Джей Ди Ванс. Но Ванс заяви през януари, преди войната в Иран, че Резолюцията за военните правомощия няма да повлияе на начина, по който Тръмп ръководи страната.

„Законът за военните правомощия е фундаментално фалшив и противоконституционен закон“, каза Ванс. „Той няма да промени нищо в начина, по който провеждаме външната си политика през следващите няколко седмици, през следващите няколко месеца. И това ще продължи да бъде начинът, по който подхождаме към нещата“.

Въпреки че множество администрации споделят това мнение, законът никога не е бил използван за прекратяване на военни действия и съдилищата избягват да се намесват. През годините имаше множество съдебни дела, заведени от членове на Конгреса, оспорващи използването на сила съгласно Резолюцията за военните правомощия, но съдилищата не са се произнесли по конституционността на закона.

Предишни президенти са намирали креативни начини да продължат военните си приключения отвъд 60-те дни, въпреки ясната формулировка на закона, но нито едно от тях не е било от мащаба и обхвата на войната на САЩ и Израел срещу Иран, както са документирали Националният конституционен център и Изследователската служба на Конгреса.

И за разлика от предишни администрации, Белият дом на Тръмп не е положил публични усилия да изгради подкрепа на Капитолийския хълм.

Рейгън направи компромис, за да задържи американските войски в Ливан

Президентът Роналд Рейгън избегна конституционен сблъсък с Конгреса относно закона, като постигна сделка със законодателите през 1983 г. Рейгън беше разположил морски пехотинци в Ливан година по-рано като част от международни мироопазващи сили. Но той не задейства Резолюцията за военните правомощия, докато морските пехотинци, които бяха част от тези сили, не бяха убити и Рейгън оторизира морските пехотинци да използват „агресивна самоотбрана“.

След като Рейгън направи това 48-часово уведомление, последва ожесточен дебат между администрацията и Конгреса, и законодателите в крайна сметка се съгласиха да оторизират разполагането на морски пехотинци в Бейрут за още 18 месеца. Дни след като Конгресът предприе действия, атентатор самоубиец уби 241 морски пехотинци и други военнослужещи в казармата на морската пехота в Бейрут. Американските сили се изтеглиха от Ливан през февруари 1984 г.

Обама предефинира „военните действия“

Президентът Барак Обама отхвърли мнението на юристите в Министерството на правосъдието, за да задържи САЩ в бомбардировъчната кампания на НАТО в Либия през 2011 г. за повече от 60 дни без одобрението на Конгреса. Но той изпрати висш юрист от Държавния департамент, Харолд Кох, да даде показания относно решението на Капитолийския хълм, и той формулира причините, поради които е сметнал, че законът не се прилага за конфликта.

Те аргументираха, че военната кампания не се квалифицира като излагане на американските сили на „военни действия“ съгласно закона. Кох също така аргументира, че американските сили всъщност не са били в опасност, тъй като по-голямата част от американските действия са били предприети от дронове и че други нации от НАТО по това време са вършели по-голямата част от работата.

Аргументът на Обама беше заимстван от администрацията на Тръмп миналата година, когато Тръмп нареди на американските военни да потопят предполагаеми кораби за трафик на наркотици за много повече от 60 дни.

Тръмп би могъл, поне на теория, сега да каже, че тъй като има прекратяване на огъня, военните действия са приключили и часовникът трябва да бъде нулиран. Или би могъл да аргументира, че законът просто не се прилага. Президентите Джордж Х. У. Буш и Джордж У. Буш и двамата получиха оторизация за използване на военна сила за съответните си войни срещу Ирак, но и двамата аргументираха, че нямат нужда от тях.

Клинтън каза, че разплащането е минало

Президентът Бил Клинтън задържа войски в Косово за повече от 60 дни, без да получи разрешение от Конгреса, като част от мироопазваща мисия на ООН през 1999 г., но той аргументира, че Конгресът ефективно е дал разрешение, като е оторизирал средства за плащане на разполагането. Конгресът също така постави ограничения за това кога тези пари могат да бъдат похарчени.

Администрацията на Тръмп досега отказа да каже колко пари ще струва войната в Иран или да поиска от Конгреса допълнителен законопроект за бюджетни асигнации, който би трябвало да е необходим за плащането ѝ.

Републиканците в Конгреса са плахи в оспорването на Тръмп

Втората администрация на Тръмп досега е видяла множество примери за републикански лидери на Капитолийския хълм, отстъпващи власт на администрацията. Това беше вярно за политиката на Тръмп относно митата; за съкращенията му в правителствени програми, предварително оторизирани от Конгреса; за усилията му да затвори агенции, създадени от Конгреса; и за отказа му да харчи пари, отпуснати от Конгреса.

За разлика от тези усилия обаче, не е ясно как или дали съдилищата биха се намесили, ако Тръмп в крайна сметка предизвика Конгреса относно Резолюцията за военните правомощия.

Републиканските лидери досега са били предимно успешни в това да задържат партията си обединена и да предотвратят дезертьорства при гласуванията за военните правомощия за Иран, които демократите продължават да налагат в Сената и Камарата. Но множество републикански източници са признали пред CNN, че 60-дневният срок може да отбележи промяна в това единство.

Някои републикански институционалисти предположиха, че Конгресът има отговорност да проведе гласуване относно това дали да се оторизира всяка война, която продължава повече от 60 дни. И това може да доведе до символично порицание. Дори републиканци, които подкрепят войната, биха могли да не желаят да участват в гласуване, което би ги обвързало тясно с въпрос, който носи риск да се превърне в политическа пасив на междинните избори.

Също така не е ясно колко републикански членове биха били готови да се запишат в протокола, порицавайки своя президент по време на война. Дори някои републиканци, които са критични към войната, отказаха да гласуват срещу Тръмп – притеснени от това как би изглеждало такова порицание за противниците на САЩ, както и от това какъв вид възмездие би могло да предизвика от президента.

