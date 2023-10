Учените с нова надежда в борбата срещу смъртоносния птичи грип

Н адеждите за борба със смъртоносния щам на птичия грип получиха малък тласък, след като учените откриха, че някои видове птици развиват имунитет.

На фона на най-лошата регистрирана епидемия в Обединеното кралство миналата година най-малко 3,4 милиона птици са умрели или са били умъртвени, а магазините са останали с недостиг на яйца. Малък брой инфекции с птичи грип при хора също са открити от началото на сегашното огнище през 2021 г.

В това, което те наричат "значителна" стъпка напред, учените от Обединеното кралство смятат - за първи път - че са открили случаи на морски птици, които са били изложени на настоящия щам H5N1 и след това са се възстановили.

Като добре дошли новини за фермерите, проучването също установи, че предаването на далечни разстояния от една ферма в друга е изключително малко вероятно.

Констатациите на групата FluMap от осем организации, ръководени от Агенцията за здравеопазване на животните и растенията (APHA), се основават на „малък размер на извадката“ от северните ганети – вид, особено уязвим към птичия грип – и видовете оран.

Тази година умряха много по-малко - и учените откриха някои птици, които са били заразени и оцелели. Инфекциите могат да се разпространят от диви към отглеждани птици, което означава, че справянето с тях при дивите птици е важно за защитата на фермите.

Професор Иън Браун от APHA каза: „Данните от грипната карта показват, може би не е изненадващо, че някои от [тестваните живи птици тази година] наистина са били изложени, заразени са и са се възстановили и следователно са били имунизирани.“

"Въпреки това все още има "много несигурност" относно по-широките последици", добави той.

Вирусите на птичия грип могат да се преобразуват и променят, което означава, че нивата на антителата вероятно ще намалеят с времето и така имунитетът може да изчезне.

Това означава, че поколението през следващата година не е гарантирано имунизирано, така че учените все още не очакват цели популации да се възползват.

Проф. Браун каза, че констатациите са „значителни нови данни“, но не могат да бъдат описани като „голям, голям пробив“

„Това ни дава повече представа какво се случва с вируса и неговото въздействие върху биоразнообразието“, добави той.

Учените се надяват, че откритията ще осигурят по-добро разбиране за това как се променя вирусът, което ще им помогне да контролират разпространението и да защитят здравето на животните и хората в бъдеще.

Главният ветеринарен лекар на Обединеното кралство Кристин Мидълмис каза, че Министерството на околната среда, храните и селските въпроси (DEFRA) преговаря с фигури от индустрията относно възможни ваксинации за птици, отглеждани във ферми.

DEFRA и спонсорираната от правителството организация за изследвания и иновации на Обединеното кралство (UKRI) обявиха допълнително финансиране от £3,3 милиона за групата, за да научи повече за имунитета на дивите птици.

Друга група също получи £3,2 милиона, за да проучи потенциала за предаване на вируса от хора.

How the current bird flu strain evolved to be so deadly https://t.co/dt8r0Er3CH

Според DEFRA 60% от новите човешки заболявания произхождат от животни.

Въпреки че текущият брой на потвърдените случаи е по-малък в сравнение с това време миналата година, проф. Мидълмис каза, че все още има „висок риск“ от разпространение на инфекции и призова фермерите да поддържат мерки за биосигурност.

Говорител на RSPB каза, че през 2023 г. „третото поредно лято морските птици в Обединеното кралство са засегнати от този щам на птичия грип, като досега са умрели десетки хиляди птици“.

NEW



'Significant' discovery in fight against bird flu: some seabirds (which spread infection to farmed chickens etc) seem to be developing immunityhttps://t.co/DQOIiC08g1