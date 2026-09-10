Нова драма за клана Кардашиян: Арестуваха преследвач пред дома на Крис Дженър

25-годишен мъж е бил задържан от охраната на риалити звездата, преди да успее да стигне до имота ѝ, съобщава Page Six.

Заподозрян в преследване на матриарха на клана Кардашиян-Дженър е бил арестуван в района на дома ѝ в Лос Анджелис. Според информация на NBC4 Los Angeles, 25-годишният Зенуилям Робсън е бил задържан от охранител на 70-годишната звезда.

Робсън е бил спрян далеч преди да достигне до имота на Крис Дженър, разположен в планинския масив Санта Моника. Охраната е съобщила на полицията, че мъжът и преди е правил опити да влезе в контакт с риалити звездата.

Kris Jenner stalking suspect arrested outside her Los Angeles home https://t.co/6j3xUR8MIn pic.twitter.com/KGHG3LGi1N — New York Post (@nypost) September 9, 2026

След това заподозреният е арестуван от шерифската служба на окръг Лос Анджелис по обвинение в преследване. По-късно му е повдигнато обвинение за проникване в чужда собственост и отказ да напусне частен имот - престъпление, класифицирано като леко провинение. Към момента не е известно дали Крис Дженър е била у дома по време на инцидента.

Преследвачите не са новост за членовете на известната фамилия: