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Нова драма за клана Кардашиян: Арестуваха преследвач пред дома на Крис Дженър

25-годишен мъж е бил закопчан от охраната в Лос Анджелис след неколкократни опити да се свърже с 70-годишната риалити звезда

10 септември 2026, 10:17
Нова драма за клана Кардашиян: Арестуваха преследвач пред дома на Крис Дженър
Източник: Getty Images

25-годишен мъж е бил задържан от охраната на риалити звездата, преди да успее да стигне до имота ѝ, съобщава Page Six.

Заподозрян в преследване на матриарха на клана Кардашиян-Дженър е бил арестуван в района на дома ѝ в Лос Анджелис. Според информация на NBC4 Los Angeles, 25-годишният Зенуилям Робсън е бил задържан от охранител на 70-годишната звезда.

Робсън е бил спрян далеч преди да достигне до имота на Крис Дженър, разположен в планинския масив Санта Моника. Охраната е съобщила на полицията, че мъжът и преди е правил опити да влезе в контакт с риалити звездата.

След това заподозреният е арестуван от шерифската служба на окръг Лос Анджелис по обвинение в преследване. По-късно му е повдигнато обвинение за проникване в чужда собственост и отказ да напусне частен имот - престъпление, класифицирано като леко провинение. Към момента не е известно дали Крис Дженър е била у дома по време на инцидента.

Преследвачите не са новост за членовете на известната фамилия:

  • Ким Кардашиян през годините е подавала молби за множество ограничителни заповеди срещу нежелани обожатели. В епизод от риалити шоуто на семейството тя дори сподели, че някой изключително близък до нея е поръчал убийството ѝ.
  • Кендъл Дженър издаде няколко ограничителни заповеди през 2018 г. и 2021 г. В един от случаите мъж се промъкна в имота ѝ в Бевърли Хилс и се съблече гол за плуване в басейна ѝ.
  • Крис Дженър също е била обект на подобни атаки. През 2017 г. бивш неин охранител беше арестуван за нахлуване в затворения ѝ комплекс в Хидън Хилс, а през 2016 г. жена бе задържана за онлайн тормоз срещу нея.
Източник: Page Six    
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