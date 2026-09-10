ФСС на Русия заяви, че е задържала бивш охранител на британското посолство в Москва, който според службата е събирал лични данни за британски дипломати в полза на украинското разузнаване.

Москва твърди, че информацията е била част от подготовка на операция под фалшив флаг, целяща Русия да бъде обвинена за враждебни действия срещу британски дипломати.

Случаят идва на фона на рязко влошените отношения между Русия и Великобритания след руската инвазия в Украйна, като Москва определя Лондон като един от основните поддръжници на Киев.

Russia's internal security agency has detained a former guard at the British Embassy in Moscow who collected personal data on British diplomats, alleging that he had been working for Ukrainian intelligence.https://t.co/0BN4JO5c8Q — LBC (@LBC) September 10, 2026

Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви днес, че е задържала бивш охранител в британското посолство в Москва, който е събирал лична информация за британски дипломати в полза на украинското разузнаване, предаде Ройтерс.

ФСС каза, че събирането на информацията е било част от подготовката на украинска операция под фалшив флаг срещу британски дипломатически служители в Русия, имаща за цел да бъде хвърлена вина върху Русия за враждебни действия.

Шпионски скандал: Русия гони британски дипломат

Отношенията между Великобритания и Русия се влошиха рязко, откакто руските сили нахлуха в Украйна през 2022 г.

Москва възприема Великобритания като основния поддръжник на Украйна в конфликта, който продължава вече четири години и половина.