Учени откриха вилата, в която е починал Октавиан Август

А рхеолози твърдят, че може би са открили мястото на смъртта на основателя на Римската империя в Южна Италия.

При разкопките, проведени от изследователи от Токийския университет в северното подножие на Везувий, е открита част от сграда, която според тях е била използвана от Октавиан Август, първия император на Рим, управлявал от 27 г. пр.н.е. до смъртта си на 75-годишна възраст през 14 г. след Христа, съобщи Newsweek.

The Julio-Claudians were the first dynasty to rule the Roman Empire. After the death of the dictator-for-life Julius Caesar in 44 BCE, his adopted son Octavian - later to become known as Augustus (r. 27 BCE - 14 CE) - fought a civil...https://t.co/5DI7Q9Qdxi