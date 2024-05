Израел: Убит е командир на "Ислямски джихад" близо до Рафах

И зраелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че при въздушни удари е бил убит командир на палестинската терористична групировка "Ислямски джихад", за когото се твърди, че е ръководел логистиката на проиранската милиция в граничния град Рафах, предаде ДПА.

Нападението е извършено източно от Рафах, съобщи израелската армия, като уточни, че ЦАХАЛ продължават операциите си в разположения в южната част на ивицата Газа град, както и в централната и северната част на анклава с цел ликвидирането на палестинската въоръжена групировка "Хамас".

При въздушните удари израелските войски са унищожили и оръжейни складове и ракетни позиции на ислямистката групировка, съобщи ЦАХАЛ.

IDF kills top Islamic Jihad commander in Rafah amid wave of Gaza airstrikes, battles. IDF says terrorist behind 2023 murder of Israeli killed in Jenin airstrike * Report: Top US officials held indirect talks with Iran in Oman * Oil tanker hit by missile in Red Sea… pic.twitter.com/OeSbhNU2ew

Ожесточени боеве се водят от дни в бежанския лагер в град Джабалия, в северната част на ивицата Газа.

Photos from the funeral of Islam Khamaysa, who was killed overnight in an Israeli airstrike in Jenin. The patches on most of these fighters denotes the branch of Islamic Jihad they belong to: Kafr Dan, Tulkarm and Jenin. It's a neat indicator that shows how terror groups have… pic.twitter.com/wRKEctOwm3