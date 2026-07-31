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Тъмната страна на растящия туризъм в Гърция

Гърция се готви да приеме рекорден брой туристи и тази година, но историята на успеха на туризма там си има и тъмна страна. На все повече места инфраструктурата издиша, а за местните става все по-трудно да се издържат

31 юли 2026, 06:55
Тъмната страна на растящия туризъм в Гърция
Източник: iStock/Getty Images
  • Гърция отчита нов туристически бум през 2026 г. - през първите четири месеца чуждестранните туристи са се увеличили с 27,1%, а приходите от туризъм с 37,7%, което затвърждава ролята на сектора като ключов двигател на икономиката.
  • Масовият туризъм натоварва сериозно инфраструктурата и природата - острови като Санторини приемат около 3,5 млн. чужди туристи годишно (около 200 пъти повече от населението им), а недостигът на вода, енергия и проблемите с отпадъците се задълбочават.
  • Гръцката централна банка призовава за промяна от „повече туристи“ към „по-качествен туризъм“ - целите са удължаване на сезона, разпределяне на посетителите в повече региони и запазване на местната идентичност, която според експерти е застрашена от свръхтуризма.

Свръхтуризмът задушава гръцките острови

Туризмът е сред най-важните стълбове на гръцката икономика, а страната всяка година отбелязва нови рекорди по брой на приетите чужди туристи и постигнатите приходи от този бранш. През 2026 г. се очертава пореден пик. Само през първите четири месеца на годината броят на чуждестранните туристи се е увеличил с 27,1%, а приходите от туризма с 37,7 на сто, съобщава "Ханделсблат", пише Deutsche Welle

Туризмът помогна на Гърция бързо да се възстанови от финансовата криза през 2010 година, както и сред пандемията. През 2023 година броят на чуждестранните туристи вече задминаваше този през 2019-а.

Но тази неспирна история на успеха има и обратна страна на медала.

Източник: iStock/Getty Images
  • Претоварена инфраструктура и закъсняла модернизация

Националната банка на Гърция отбеляза, че шосетата, пристанищата, електропреносната мрежа, водоснабдяването и отпадното стопанство на много места са претоварени до краен предел. Особено островите страдат от това бреме, а статистиките сочат, че близо половината от чуждите туристи прекарват своя отпуск именно по гръцките острови.

По данни на Националната банка на Гърция само остров Санторини всяка година е посещаван от близо 3,5 млн. чужди туристи, което е с 200 пъти повече от броя на собственото му население, а в Миконос показателят надвишава 300 пъти броя на местните хора.

Тъкмо по тези популярни туристически дестинации обаче инвестициите в инфраструктурата изостават значително през последните 20 години, констатира банката и дава за пример поредицата от земетресения през пролетта на 2025 на Санторини, които показаха колко уязвим е островът при бедствия. Той освен това от години страда от недостиг на вода и електричество.

Източник: iStock/Getty Images
  • Последиците върху природата са тежки

Като особено критични банката оценява последиците от туризма върху климата, пише на свой ред германският "Тагесшпигел". Гърция е сред регионите с повишаващи се температури и растяща опасност от екстремни засушавания, горски пожари и други природни катаклизми. Експертите са единодушни, че страната страда от свръхтуризъм - особено поради факта, че има огромна концентрация на туристи по едно и също време на малък брой острови.  Природните бедствия, които връхлитат южната страна в последните години, пък струват милиарди. 

В резултат на огромния наплив от туристи наемите на много места по гръцките острови растат главоломно, също и цените на жилищата, а това изтласква местните съдържатели на малки магазинчета и ресторанти от най-популярните курорти, което пък води до загуба на идентичност. Появяват се и все нови проблеми с претоварената инфраструктура в енергетиката и отпадното стопанство.

Източник: iStock/Getty Images
  • Качествено, а не количествено подобрение

Затова Централната банка на Гърция пледира за основна промяна на курса - вместо да се гонят нови рекорди в броя на пристигащите туристи, да бъде удължен туристическият сезон, посетителите да бъдат по-равномерно разпределени из гръцките региони и да се засили алтернативният туризъм.

Не стане ли това според експерти има опасност страната да изгуби тъкмо онези предимства, които я отличават от други подобни дестинации - а именно: автентичност, гостоприемство и локална идентичност.

"Опитваме се да предлагаме луксозен туризъм, без да инвестираме в хората, които трябва да го реализират", коментира бившата министърка на туризма Ангела Гереку. Тя допълва, че поради свръхтуризма персоналът в някои случаи работи до изтощение с ниски заплати в несигурна среда и без липса на перспектива.

Гърция трябва да си постави като цел не количествените увеличения, а постигането на по-качествен продукт в туризма, отличаващ се с трайност и социална ангажираност към работещите и местните, обобщава "Тагесшпигел".

 

Източник: Deutsche Welle    
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