Туск: Мирните преговори за Украйна могат да започнат тази зима

П олският министър-председател Доналд Туск заяви, че мирните преговори за прекратяване на руската война в Украйна могат да започнат тази „зима“.

🇵🇱 Polish PM Donald Tusk suggests Ukraine peace talks could start this winter. Poland, a strong Kyiv ally, aims to play a key role as it takes over the EU presidency on Jan. 1. https://t.co/Wk9lyS2vrT