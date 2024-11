Туск: Очаквам "Източният щит" да бъде разширен

П олският премиер Доналд Туск посети полската граница с руския анклав Калининград, където провери напредъка по изграждането на военни укрепления на източната граница, предаде Асошиейтед Прес.

Посещението на Туск идва месец преди Полша да поеме ротационното председателство на Европейския съюз. Полски официални лица казват, че техният приоритет е да призоват европейците да укрепят отбраната си. Някои европейски лидери се опасяват, че бъдещата администрация на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп може да бъде по-малко ангажирана с отбраната на Европа.

Туск също предложи Полша, страните от Северна Европа и прибалтийските държави да извършат съвместни военноморски патрули в стратегическото Балтийско море. По-рано комуникационни кабели в морето бяха прекъснати. Засегнатите страни не изключват причината да е саботаж.

Правителството и армията на Полша започнаха изграждането на системата, наречена „Източен щит“, тази година. Тя ще обхване около 800 км по полските граници с Русия и Беларус. Междувременно западни официални лица обвиняват Русия, че извършва хибридни атаки срещу Запада, включващи саботажи, дезинформация и други враждебни мерки.

„Колкото по-добре е охранявана полската граница, толкова по-труден е достъпът до нея за тези, които имат лоши намерения“, заяви Туск на пресконференция край село Дабровка.

