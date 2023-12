Турция, Румъния и България със споразумение за почистване на плаващи мини в Черно море

Т урция, Румъния и България планират да подпишат през януари споразумение за съвместен план за почистване на плаващи мини в Черно море, съобщи Ройтерс.

Турция, Румъния и България заедно ще работят срещу заплахата от плаващи мини в Черно море

Новината съобщи днес турският министър на отбраната Яшар Гюлер след месеци на разговори между трите съюзнички в НАТО.

Turkey, Romania and Bulgaria plan a joint force to clear Russian and Ukrainian mines drifting in the Black Sea https://t.co/oijigPDuxs