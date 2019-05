П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха срещу Иран снощи в послание в Туитър, което засили безпокойствата за възможен конфликт на фона на растящото напрежение между САЩ и Иран, предаде Ройтерс и БТА.

"Ако Иран иска да се бие, това ще бъде официалният край на Иран. Никога повече не заплашвайте Съединените щати", гласи туитът на Тръмп.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!