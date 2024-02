Републиканците блокираха законопроекта за помощта за Израел и Украйна

Р епубликанците в Сената блокираха пакетния законопроект за помощта за Израел, Украйна и за затягане на мерките за сигурност по южната граница на САЩ и той не беше допуснат за разглеждане. Така беше сложен кръст на преговори с демократите, продължили месеци наред, довели до компромисния законопроект, внесен от двете партии, който наред с другото беше предназначен и да намали незаконната миграция по границата с Мексико, съобщиха агенциите.

Според много републиканци постигнатият в изборната година компромис не е достатъчен, докато привържениците на законопроекта са на мнение, че той е най-добрият възможен при сегашните условия на поляризация в американската политика.

Законодателното предложение беше отхвърлено с 49 - 50 гласа, а за приемането му бяха нужни 60. Предложеният нормативен акт предвижда от федералния бюджет на САЩ да бъдат отделени над 118 милиарда долара. От тях 60,06 млрд. сенаторите предлагат да бъдат предоставени в подкрепа на Украйна, 14,1 млрд. - на Израел, а 20,23 млрд. да отидат за справяне с положението със засилените миграционни потоци по границата с Мексико.

Senate Republicans blocked a major bipartisan border deal and foreign aid package with assistance for Ukraine and Israel in a key vote on Wednesday amid a torrent of attacks on the bill by former President Donald Trump and top House Republicans. pic.twitter.com/UkoHLfsbCn

Сенаторите от Републиканската партия настояха парите за конфликтите в чужбина да бъдат обвързани с помощта за укрепването на южната граница.

Чък Шумър, лидерът на доминираната от демократите горна камара на американския Конгрес, каза, че ще опита да спаси военната помощ за Израел и Украйна, като подложи законопроекта час по-скоро на ново гласуване, само че вече без частта за средствата за границата.

Засега не е ясно дали и при това положение той отново няма да бъде отхвърлен от републиканците, защото пак ще бъдат нужни гласовете на 60 сенатори, тъй като съотношението на силите в 100-местния Сенат е 51 (48 демократи плюс трима независими сенатори) срещу 49 (републиканци).

Целта на обединяването на трите въпроса в един законопроект, за което настояваха републиканците, беше така той да стане по-приемлив за тях и да се улесни приемането му в двете камари на Конгреса, но още щом беше публикуван в неделя, мнозина републиканци обявиха, че няма да го подкрепят, въпреки че съдържа много от приоритетите им. Бившият президент Доналд Тръмп, който се бори за номинацията на партията си, за да се изправи срещу президента демократ Джо Байдън на президентските избори през ноември, от своя страна също призова съпартийците си от Републиканската партия да не подкрепят никакъв компромисен законопроект.

Имиграцията се превърна в една от водещите теми в кампанията за президентските избори в САЩ.

Senate Democrats tried to pin down more GOP support for a bill that would provide military aid to Ukraine, Israel and other allies, after Republicans blocked a broader measure that linked the foreign assistanceto policy changes at the southern… https://t.co/7QckVbcria #PAID