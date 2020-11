Тръмп обяви, че е уволнил министъра на отбраната Еспър

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че уволнява министъра на отбраната Марк Еспър. Той ще бъде заменен начело на Пентагона от директора на Националния център за борба с тероризма Кристофър Милър, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Ето какво написа Тръмп в Туитър:

"Крис свърши СТРАХОТНА работа! Марк Еспър е уволнен. Благодаря му за свършената работа", написа Тръмп лаконично.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.