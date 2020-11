Джо Байдън е новият президент на САЩ

Д емократът Джо Байдън печели надпреварата за Белия дом срещу действащия президент републиканец Доналд Тръмп, съобщиха водещи американски телевизии, включително Си Ен Ен.

След четири дни напрегнато чакане бившият вицепрезидент на Барак Обама получава 273 електорски гласа при необходими 270 благодарение на победа в ключовия щат Пенсилвания и става 46-ият президент на САЩ, съобщиха телевизиите Си Ен Ен, Ен Би Си и Си Би Ес. А Доналд Тръмп заяви, че "тези избори далеч не са приключили".

Байдън научил новината в Делауер, където е със семейството си.

Очаква се той да направи обръщение към нацията по-късно тази вечер, съобщи телевизията като се позова на официален представител.

