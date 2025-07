"Тръмп Тауър" в Букурещ: Нов луксозен проект на американския президент

"Тръмп Организейшън" (Trump Organization) – семейният бизнес на американския президент Доналд Тръмп – ще работи заедно с румънския строителен предприемач SDC Imobiliare, за да изгради многоетажна сграда с луксозни апартаменти в румънската столица Букурещ, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на компаниите.

(Във видеото: Мъж увисна от 16-я етаж на „Тръмп Тауър” в Чикаго)

"Тръмп Тауър Букурещ ще бъде построена в сърцето на румънската столица – един от най-жизнените и динамични нововъзникващи пазари в Европа, като осигури първокласни жилища с марката Тръмп в региона", заявиха компаниите в изявление.

Те не уточниха местоположението или началната дата на строителството на многоетажната сграда в Румъния – втората по големина икономика в региона, отбелязва агенцията.

Румънската икономика се забави в първото тримесечие на годината на фона на продължителна политическа криза и притеснения за потенциален спад, като се представи по-слабо от повечето си конкуренти в Централна и Източна Европа.

Румъния, което е член на ЕС и НАТО, се оказа в центъра на спор между Европа и администрацията на Тръмп относно демократичните принципи, след като Конституционния съд на страната отмени миналия декември провеждащ се президентски вот заради подозрения за руска намеса, което Москва отрече.

The Trump Organization plans to expand to Romania, as President Donald Trump’s family deepens its ties in the Balkans and pursues a lineup of new foreign deals.

The company will partner with local real estate developer SDC Imobiliare on Trump Tower Bucharest, according to a sta… pic.twitter.com/5ZvI8l6nGI