Мъж увисна от „Тръмп Тауър”, иска разговор с президента

М лад мъж увисна от 16-я етаж на „Тръмп Тауър” в Чикаго, настоявайки за личен разговор с президента на САЩ, съобщи чикагската полиция.

Става въпрос за младеж на около 20 години. Той увиснал на въже от балкона на 16-ия етаж на небостъргача около 17:30 местно време. Пристигналите на мястото полицаи посочват, че според тях мъжът се е обезопасил добре.

Говорителят на полицията в Чикаго Том Ахърн заяви, че в момента специалист психолог преговаря с младежа да бъде свален от сградата.

Полицията блокира веднага движението около „Тръмп Тауър”. Наблизо се е събрала тълпа от зяпачи, като хората дали не се снима новият филм за „Батман”. Мястото е обградено от специалните сили S.W.A.T.

