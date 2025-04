Путин обмисля да предложи на американския президент проект за "Тръмп тауър" в Москва

К ремъл обмисля възможността да предложи на президента Доналд Тръмп възраждане на проекта за изграждане на „Тръмп тауър“ в Москва — осъществяване на мечта, която се разпадна преди близо десетилетие, съобщава Newsweek .

Защо това е важно

Дългогодишният имотен магнат Доналд Тръмп за първи път разглежда идеята да построи „Тръмп тауър“ в близост до Кремъл по време на визитата си в Москва през юли 1987 г. В автобиографията си Изкуството на сделката, публикувана същата година, той описва визията си за „голям луксозен хотел срещу Кремъл в партньорство със съветското правителство“. Тези планове се разпадат през януари 2016 г., малко преди началото на първата му предизборна кампания за президент на САЩ.

