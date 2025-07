Тръмп и Нетаняху ще се срещнат в Белия дом за ключови разговори

А мериканският президент Доналд Тръмп планира да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом на 7 юли, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Доналд Тръмп нарече "безумие" разследването срещу Нетаняху)

Ройтерс се позовава на американски представител.

Тази информация се появява в медийното пространство на фона на призивите на Тръмп за спиране на огъня в ивицата Газа.

Нетаняху заминава на визита в САЩ

Рон Дермер, високопоставен съветник на Нетаняху, е тази седмица във Вашингтон, за да се срещне с американски представители в Белия дом, каза на брифинг в понеделник говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

